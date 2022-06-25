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美南清寒獎助學金 7人獲獎

封昌明
獲獎同學在父母及家人陪同下出席領獎，並與董事長李承穗合影。（記者封昌明／攝影）
獲獎同學在父母及家人陪同下出席領獎，並與董事長李承穗合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓訊】美南銀行2022年度第17屆「美南清寒獎助學金」頒獎典禮，6月24日在該行二樓舉行，由董事長李承穗主持，七位獲獎同學分別為Katrina Machetta、Hristine Yuan、Amy Pasha、Karen Pan、Rachel Gai、Chung-Hwa Yen、Ethan Lu等七位，他們都在父母及家人的陪同出席，場面隆重。

美南銀行表示，受到新冠疫情影響，至目前為止學生課業學習和校外活動尚未回到以往生活，一直受到相當程度限度有影響，導致學生成績單和SAT考試，家庭年度報稅申請等種種諸多受限制，間接影響到學子們在學金申請上會有不足或延誤等情況，如在學成績單、在校老師推薦信和報稅單等相關資料遞件。因此，美南清寒獎學金在徵得評選董事會一致同意下，為鼓勵學生們學習激極性，決議不受疫情影響，並略微變通放寬申請程序，便於申請學子可以順利遞交文件。因此，第17屆美南清寒獎助學金共有七位學子獲得。

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓中國城內，提供全面的商業及個人銀行產品服務。美南銀行為提升金融服務品質和全面更新銀行網路功能，多年來不斷持續新增和加強最先進人性化科技金融系統功能，如、手機APP支票存款、付款和轉帳等多項功能。以提高最佳的遠距服務便利功能。銀行服務據點目前分布於休士頓、休士頓糖城、奧斯汀、達拉斯Plano和Richardson等地。未來將計劃擴張在休士頓、達拉斯地區、南加州等區域擴展增設貸款辦事處或分行以就便利客戶的需求。

有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com美南銀行總行地址6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話: 713-771-9700。

美南銀行董事長李承穗（左四）與獲得獎學金的同學們合影。 （記者封昌明／攝影）
美南銀行董事長李承穗（左四）與獲得獎學金的同學們合影。 （記者封昌明／攝影）

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