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KHOU電視台專訪 李雄：為華埠多元族群文化為傲

【休士頓訊】
西南區管委會主席李雄在專訪中帶著記者遊車河，對兩旁的社區及商業擴展如數家珍。(11KHOU)
西南區管委會主席李雄在專訪中帶著記者遊車河，對兩旁的社區及商業擴展如數家珍。(11KHOU)

休士頓西南區管理委員會主席李雄近日接受休士頓11KHOU電視台專訪，與記者Michelle Choi 暢談西南區華埠的發展歷程。報導很快登上MSN 網站全國新聞摘要標題，讓更多外地讀者有機會瞭解西南區華埠的來龍去脈。

報導標題直接稱呼李雄為「休士頓中國城市長」，而文章一開始更説，中國城經過許多年的擴張發展，李雄是後面的重要推手，並見證了一切。

李雄為西南區華埠擴張發展的推手，包括成立西南區管理委員會，而擔任主席的李雄最以管...
李雄為西南區華埠擴張發展的推手，包括成立西南區管理委員會，而擔任主席的李雄最以管委會範圍內的多元族裔及文化為傲。(11KHOU)

李雄在影片中開車經過中國城，介紹窗外地標外，更對變遷如數家珍；記者說通過李雄的説明，坐在車上駛過中國城，就如同經歷一次歷史之旅。而「休士頓中國城市長」的稱呼，正是因為李雄對主要座落百利大道兩旁的購物中心及各類商業機構與其活動，都瞭若指掌的緣故。

報導中也介紹李雄於1983年抵達休士頓，他進入浸信大學就讀，而叔叔則開了百利大道邊上的第一家亞洲超市，就是大名鼎鼎的頂好超市。李雄表示：當時他們完全無法想像到，由一間超市，一個購物廣場，休士頓中國城會逐漸發展成後面綿延數哩的亞洲商業大道。

如今李雄除了仍然經營自己30多年前創立的房地產公司外，他也持續想方設法引領更多亞裔美國人到休士頓來。他表示，在他定居休士頓時，當時華裔市民只有3萬人，另外韓國裔市民在3萬至4萬間，亞裔總人口則不到10萬人。而在位在市中心的舊華埠已沒有擴展空間後，李雄致力將百利大道左右建設成休士頓新的亞裔社區中心。

西南區華埠又有亞洲城稱號，以百利大道為代表，區內也每以中文路牌與英文路牌並列。(...
西南區華埠又有亞洲城稱號，以百利大道為代表，區內也每以中文路牌與英文路牌並列。(11KHOU)

洞察新中國城發展潛力的李雄，和政界人士及投資者合作，接著也幫忙成立西南區管理委員會，並且擔任了主席的職務。他強調西南區管委會可能是最多元化的管委會，擁有超過一百個國家的移民，居住在十平方哩的範圍內。

李雄並介紹在百利大道的中國城大約是0.7哩，但包括了20個購物中心，及超過150家餐廳。更有多家銀行、公寓、複合住宅、社區中心。不過相比於付出的各種服務及貢獻，李雄最引以為傲的，是區內族群及文化的多元。李雄指出，休士頓是未來的城市典型。因為休士頓有著最多元的人口，同時是國際人士進入的通道口。一面介紹著中國城，李雄也帶著記者去光顧他熟悉的店家，他説，「我們就如同一個大家庭一般」。

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