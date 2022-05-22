加州橙縣台灣基督長老教會被台灣外省第二代移民周文偉 槍擊，致一死五傷，檢方朝仇恨犯罪偵辦。對海外華人或台灣人社區，這是極不幸的血淚教訓。即使只是個案，但深藍、深綠或深紅、粉紅人士，都可從中學到教訓或啟發。

從周文偉攜帶兩把手槍、四枚燃燒彈，用鐵鏈鎖住大門，想殺死更多人，他做案前寄送世界日報的七本日記，自稱「滅獨天使」，無論其「理想」多崇高、自認多「愛國」，濫殺都是魔鬼般的瘋狂殘暴行徑，與恐怖分子無異，應被嚴厲譴責，並接受法律制裁。

海外所有華人或自我認同台灣人的移民都應警醒，我們身處美國多元文化對立國度，更應學會包容異己、尊重不同立場人士，遵守理性、和平等原則。如果自相殘殺，將如何讓各族裔尊重華人？

我們經常從新聞中看到黑白糾紛、警民衝突，或各種血腥濫殺或恐怖攻擊，包括承襲母國的衝突，如早期以巴衝突，或北愛爾蘭共和軍暴力搞獨立等事件蔓延美國，但近年已罕見把母國政治糾葛搬移美國，奈何台灣人社區卻發生了。

事發後，中共 黨媒快速撇清，指周文偉來自台灣，「這是台灣移民社區的事」，言下之意與中國無關；有些評論隱晦「表彰」周文偉「反獨促統」，實在荒謬。

所有華裔移民美利堅，無非為追求和平幸福生活，如果缺乏包容、忍讓與和平至上等胸襟，在槍枝極易取得的美國，後果不堪設想。周文偉案就是兩岸政治和台灣統獨糾葛的衍生產物，大陸也難否認。

這件血案讓華裔移民感觸，無論持什麼政治立場，千萬別「中毒」太深，要參政，回國去。周文偉明顯承襲島內統獨爭議，常向友人傾吐其外省身分被排擠欺侮；同樣，部分深綠人士也抱怨早年外省人打壓本省人，兩者都用舊時代的歷史烙痕，為自己的政治主張推波助瀾。

殊不知，台灣統獨爭議雖在，省籍仇恨卻漸沖淡，蔡政府部分政策仍帶省籍清算色彩，如狠削公務員退休待遇、所謂轉型正義就帶報復色彩。但面對中共機艦頻頻示威，威脅武統，藍綠陣營很多立場漸拉近，很多方面更須同仇敵愾，應對中共併吞威脅。

海外深藍人士早年為避中共統治而移民美國，如今卻主張兩岸急統，不惜讓民主自由的台灣被中共專制集權併吞；這些持美國護照者，有無問問台灣2300萬人意願？從周文偉加入的社團與平日言行，不難窺探這種矛盾或與台灣民情脫節的現象。

同理，主張台獨是政治信仰和言論自由，但有朝一日中共如動武侵台，深綠或其子女是否願意回台，為台灣而戰流血犧牲？

近年海外深紅、粉紅屢有武統「消滅」台灣，「留島不留人」的瘋狂反文明言論，激起台灣民眾和美國台灣移民社區極度反感，讓彼此距離和民族認同感愈走愈遠。

這些做法都只為情緒或表態，不顧大局。海外政治立場不同華人，難道要因此火併，消滅對方？但願周文偉犯行，不要成為年底台灣九合一選舉的點火引信，否則將親痛仇快。