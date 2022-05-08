劉昌漢「風簷學會」3場Zoom講座 談當代藝術與文學

劉昌漢講座。（劉昌漢提供）

知名藝術家、藝術撰述者及藝術策展人劉昌漢(劉吉訶德)應南加州 「風簷學會」盛邀，自5月13日起至6月間，在「風簷雅敍」 進行三場Zoom講座。

劉昌漢多次在美國、加拿大、歐洲、中國和台灣辦畫展，作品榮獲重要美術館 典藏。曾經為台灣文化部及國立台灣美術館策展。繪畫創作獲頒2011年美國國家藝術基金會「挑戰美國獎」(NEA Challenge America Grand Awards) 殊榮。現為中國畫學會(美國)榮譽會長。

劉昌漢藝術撰述深入淺出，以筆名「劉吉訶德」長期為北美世界日報的「世界周刊」和「德周刊」撰寫藝術專欄。以本名在台灣《藝術家》雜誌執筆。

劉昌漢治學不分古今中外，美術、文學、建築、音樂多方涉獵。兼收並覽，廣議博考。 2021年劉昌漢在「風簷雅敍」四場山水系列講座，廣受藝文界重視。2022年「風簷學會」再度邀他講述當代藝術與文學專題。

當代藝術。（劉昌漢提供）

第一場「當代藝術與中國經驗」：正發生中的當代藝術追求思想新發現和視覺感受新體驗，從而發展出對於行為、觀念、裝置、女性、解構、塗鴉、錄像、動漫、新媒材等等作為的探討。由於藝術觀解禁過程包括對現狀不滿的破壞和渲洩，以及科技媒材的介入，表現引人側目，而中國藝術家的參與經驗也獲得矚目成績。許多人説不明白當代藝術表達什麼，其實接觸藝術不必為尋求答案，而是經歷體驗，並且嘗試對話，自其中感受生活的時代脈動。

5月13日(周五) 美西時間晚間6時30分至8時；美中晚間 8時30分至10時。

聶魯達。（劉昌漢提供）

第二場「政治烈焰下的絕命情詩 — 聶魯達敲打心靈的文字雨浪」：聶魯達1904年出生，20歲即以情詩成名。後來擔任智利外交官，眼見世局動盪，民生疾苦，開始以詩歌敘述南美歷史和人間正義，一生創作對政治激情不滅，對愛情流浪不悔，最後的死亡也被懷疑是遭到極右派軍政府殺害。他的生命是一首對祖國，對人類的深邃情詩。 劉昌漢曾經留學西班牙七年，和大家分享1971年諾貝爾 文學獎得主，智利詩人聶魯達的詩和傳奇一生。

6月10日（周五） 晚間6時30分至8時，美中晚間8時30分至10時

名著故事。（劉昌漢提供）

第三場「名著故事 — 劉吉訶德的文學閱讀」：很多書我們看過就忘記了，但是人生總有一些讀後不會忘記的著作，讀好書，消化好書，豐富了我們生活。劉昌漢選擇的幾本名著涵蓋了政治對藝文的影響、信仰和真相的衝突、電影再現文學的認識，還有戰爭、人生和愛情，包含著生命面對的方方面面，引起思索並帶來啟示，或許這就是文學之吸引人處。 劉昌漢說文學是他生命中美麗的邂逅，和大家分享他的閱讀心得。

6月17 日（周五）晚間 6時30分至晚間8時；美中晚間8時30分至10時。

三場講座Zoom ID與Passcode請見風簷網站 www.windwind.org。