休士頓國際電影節 凱拉珀漢再獲大獎

凱拉珀漢遠從加州到休士頓參加影展，獲得佳績。（Kate Bohan提供）

第55屆休士頓 國際電影 節(WorldFest-Houston International Film Festival)頒獎典禮於4月20至24日在Cinemark Theatre舉行，來自加州、有一半華裔血統少女凱拉珀漢(Kayla Bohan)，獲最佳新晉女演員雷米金獎。

休士頓國際電影節由國際電影藝術協會於1961年8月創辦，與舊金山國際電影節、紐約電影節是北美洲最早創辦的三大電影節，其中「雷米獎」(Gold Remi Award)是業界人士心目中含金量最高的電影標竿獎項之一。

11歲女演員凱拉珀漢(Kayla Bohan)和團隊攜帶著由她主演的第94屆奧斯卡競逐影片「Harper」，受邀參加休士頓影展首映式及頒獎典禮，並一舉奪得最佳新晉女演員雷米金獎大獎，成為當晚最大贏家。「Harper」講述一個11歲女孩突然失去單身父親，被迫與酗酒的阿姨一起住在破舊的家庭農場的令人心碎的故事。該片導演 Kate Bohan也獲頒傑出導演獎項。

凱拉珀漢在這部電影裡把最難表達的情緒——難以逃脫命運的無力感，表演得貼切而具體，讓人不自覺沉浸其中。現場觀眾完全被小女孩Harper的命運和喜怒哀樂牽引，和她一起歡笑，一起流淚，電影上映後好評如潮，一票難求，贏得本屆休士頓國際電影節新晉最佳女演員雷米金獎可謂實至名歸。

頒獎典禮當晚，恰巧也是凱拉珀漢的生日，團隊及友人不斷恭賀並在休士頓影展中歡度12歲的生日。

凱拉珀漢中美混血，於2010年 4 月出生，是一位在洛杉磯出生長大的美國電影女演員、歌手、歐美童星品牌代言人。 2017年，凱拉珀漢出演美國長篇故事電影「KAYLA」，與美國著名男演員 Joe Estevez & Kyle Devero及中國著名電影藝術家呂麗萍對戲，憑此獲得多項國際最佳女演員大獎，一鳴驚人。「KAYLA」為她贏得了2018 年洛杉磯電影節最佳童星女演員、荷蘭Nviff國際電影節公共形象獎等眾多大獎。

除了演員身分，凱拉珀漢同樣也熱愛音樂和舞台藝術，同時也是一個詞曲創作人，她的歌曲風靡全球網絡各大音樂平台，贏得億萬歌迷粉絲。不但多次登上國際音樂舞台演唱電影主題曲，由她填詞作曲的三首歌曲也被收錄入奧斯卡角逐影片「Harper」當中，也收穫了很多音樂國際大獎。

疫情期間，由她創作的「回到學校」「天涯此時月兒圓」等音樂單曲，傳達滿滿的愛和正能量。其演唱表演的迪士尼真人版音樂影音(冰雪奇緣)登上中國央視春晚，被全球媒體爭相報導，有「新一代勵志典範」的美譽。