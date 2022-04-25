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213名德州州警腰圍過大 年底前不達標將遭懲處

編編譯／綜合報導 
德州州警訓練嚴格，不容警員們腰圍過胖。(德州公共安全廳)
德州州警訓練嚴格，不容警員們腰圍過胖。(德州公共安全廳)

德州州警局已開始執行「腰圍檢測」(waistline tracking)措施，4000名州警中有213人腰圍過大，如果不在年底前縮小到標準範圍之內，會遭到上級懲處。

內部文件指出，州警局要求男警員腰圍不可超過40吋，女警員不可超過35吋，如果在年底前不能達標，會失去升遷的機會，也不能擔任加班(overtime)的工作領加班費，甚至可能會不准做執法的工作。

這項州警局的內部作業並沒有對外公布，但不滿這項措施的人員把內部文件透露給達拉斯晨報。州警局的正式名稱是德州公共安全廳(Texas Department of Public Safety)，州警叫state trooper，腰圍檢測的政策原本要在2019年開始執行，但州警員工會向法院提訴，法院把那宗訴訟撤銷以後，疫情又導致拖延，但今年稍早已啟動。

州警局大約4000名警察中，本月有213人腰圍過大，這些警員現在必須定期量腰圍，並呈報自己在縮小腰圍方面的努力，譬如一名警員立志每天只喝一罐可樂，而且是無糖可樂(diet cola)，另一位警員則表示，正在努力減少各種糖類的攝取量，連澱粉多的食物也在戒除之列。

比起歐洲、亞洲國家的警察，美國肥警之多常遭世人恥笑，州警局領導人強調，警察執法需要體力，而且在百姓之前要看起來體面、有形象，腰圍過大還有癡肥(obesity)、心血管疾病、糖尿病等的風險。

警員工會則以書面聲明反對這項措施，指出警局已有體能合格測驗(physical fitness testing)措施，現在又用腰圍檢測來騷擾、懲罰或開除警員，何況213名腰圍過大的警員中，只有兩人沒有通過體能合格測驗。警員工會尚未公開表示是否會再次提出訴訟。

警察 檢測 德州

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