美國台中一中校友會 校慶線上美展

台中一中師生美展線上舉行。（須國琪提供)

為慶祝母校107周年校慶，美國台中一中校友會邀請「藝種迷因」台中一中師生美展，在美國校友會線上藝術中心及須志浩慈善紀念協會線上藝術中心同時展出，並且向母校第一任美術老師鄉原古統致敬，緬懷其對台灣美術教育的貢獻。 展期自今年4月16日至6月16日。

這次畫展除了展出20多件獲獎學生的作品之外，也展出學生致敬鄉原古統老師的作品。此次裝置作品由指導老師朱忠勇及蕭斐丹共同籌畫，美術班高二同學製作，以水墨連屏作品結合立體裝置呈現，將百年前鄉原老師對台

灣土地之愛，復刻呈現在他於台灣第一所任教的學校中。母校師生在相隔近百年之後，同樣將太魯閣美景呈現在校內師生的眼前。

從台中一中出發再回到一中任教的朱忠勇深刻體會，一中校友們對台灣美術史的重要貢獻。僅以此獨特的集體創作獻給世界每個角落的一中學長們。

歡迎大家前往線上藝術中心欣賞「藝種迷因」美展。如有任何問題，可與各地區聯絡人聯繫。

美國台中一中校友會線上藝術中心的網址：https://tcfshalumni.us/wp/artcenter。

北加州 ╱須國琪，510-936-3906, [email protected];

南加州╱梁義大，240-731-7836, [email protected];

大華府地區╱張孝倫，301-906-7071, [email protected];

德州 ╱陳東明，361-552-1362,[email protected];

內華達州╱周文偉，775-515-2492,[email protected];

伊州╱饒強生，630-791-0526,[email protected];

夏威夷州 ╱李英哲，808-753-3605, [email protected]。