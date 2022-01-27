德州人語／美國更需要的是國內民主峰會

總統拜登 最近召開線上民主國家峰會，110國受邀參加。會議的目的很明確，前任總統川普讓民主友邦分崩離析，拜登要把往日的民主國家重新團結在一起，共同對抗正在崛起的大國威權主義。

峰會到底對世界民主發展會有怎樣的建樹，短時還看不出來，但峰會招致國內外批評非議，使其一開始就有些變味，背離了「團結」初衷。

首先，民主國家聚會，誰有資格制訂「民主」的標準，以便確定誰可獲邀參加、誰不能獲邀？若由一個或幾個國家獨斷，這是否違背了民主最基本的原則？這樣的民主峰會 ，是不是很不民主？

其次，未獲邀國家，擺明了被列入「非民主」名單，這等於人為製造壁壘，挑起民主與非民主的對立。這世上，還沒有哪個國家甘願將自己列為非民主或不民主國家，更不要說反民主了。假如，美國此次向所有國家廣發英雄貼，有的參加，有的列席，有的旁聽，讓所有人都能沾一點民主的光，會不會更符合峰會「團結」的初衷，更能體現民主本身的包容和平等？

更切中要害的批評，是對美國民主本身的質疑。政黨與意識形態兩極化，種族不平等，貧富鴻溝加深，選舉權等基本民權遭損害等，顯示美國民主正深陷困境，甚至倒退。非裔民權領袖直言，「保護不了國內民主時，你就沒法向全世界輸出和捍衛民主。」

話粗理不糙。拜登在談及此次峰會緣起時，稱崛起大國的威權主義「是我們這個時代的決定性挑戰」，但真正對美國民主構成威脅的決定性挑戰，來自於內部。

因此，相較於邀請其他國家開國際峰會，美國更需要舉辦一次國內民主峰會，邀請各界賢達兩黨策士，為重振美國民主聲威獻計獻策。

美國民主雖不失其強大的生命力，但此刻的確病了。中國稱自己是全過程民主，各方啞然失笑；但看看華府暴亂、虛假競選承諾和謊言喚起的掌聲、粗鄙語言攻擊贏得的歡呼、以立法阻擋少數族裔參與投票 ，等等，美國民主病得不輕，也幾近淪為笑柄。如何減輕黨派極化、促進種族和諧、消弭貧富不均與社會不公，回歸平和、包容與中庸之路，是當務之急。

過去數十年經驗證明，以經濟和科技支援並不能促使一個國家走上民主之路，同樣，外交拉幫結夥也難以逼退專制的崛起。一個國家能否選擇民主之路，最終要靠該國人民自己的覺醒。這一過程中，典範力量的感召，比說教和干預更有效果。所謂典範力量，就是先把自己的事做好。「自家著火時，你沒法去做全世界的消防員。」