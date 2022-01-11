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哈里斯縣疫情升至最嚴重紅色級 顯示已難控制

編譯組／綜合報導
大休士頓地區新冠肺炎威脅再次提高到最嚴重的紅色級。(哈里斯縣衛生局)
大休士頓地區新冠肺炎威脅再次提高到最嚴重的紅色級。(哈里斯縣衛生局)

Omicron病毒持續肆虐，哈里斯縣(Harris County)縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日將該縣新冠肺炎威脅提高至最嚴重級，即一級（Level 1）的紅色層級。這是大休土頓地區自疫情爆發以來第三度上升至最高防疫層級。

KHOU 11電視台報導，哈里斯縣公共衛生局表示，「一級表示該縣新冠肺炎疫情嚴重且無法控制，這意味著疫情正在惡化，公共衛生能力處於緊張或達飽和上限。」

伊達戈在記者會上說，「我們正處於另一波疫情海嘯，這是在疫情中從似乎未見過的景象。」

她指出，做出提高層級的決定，是因地區醫院的住院人數和重症加護病房病例與陽性率都急劇飆升。

「新冠肺炎重症加護病房病例14天平均值，如今達18.1%，陽性率為35%」伊達戈說，「為了我們醫院和勞動力，我們需再次敲響警鐘。」伊達戈表示，若更多人接種疫苗，加強免疫力，這次情況本可避免。「我們應為我們護理師、醫師和教師採取措施保護自己，讓他們休息一下，如果您一直對接種疫苗採取謹慎態度，現在是捲起袖子的時候了。」

她同時敦促還未接種疫苗者戴口罩，避免「所有群聚」。接種疫苗者被要求在公共場所的室內戴口罩，避開未接種疫苗者。

伊達戈並表示，將向全縣學區提供12萬快篩試劑。她說，這些快篩試劑將幫助暴露於新冠肺炎危機的學生和教職員工，檢測呈陰性後，快速返回學校。

哈里斯縣有十多個檢測站，仍可獲得PCR檢測，另一個檢測點，將於11日在斯普林（Spring）區的福特星球體育場（Planet Ford Stadium）開放。

儘管將威脅層級提升至紅色，但哈里斯縣不太可能像2020年般，再次出現封鎖、關閉政策。

根據德州州長艾伯特（Greg Abbott）的德州命令，地方政府不能執行自己的居家避疫令。艾伯特在疫情初期時，曾允許地方政府有此權力。

艾伯特於2021年7月頒布新冠肺炎最新行政命令，禁止地方政府實體強制關閉和強制要求員工接種疫苗。其他商業活動可自由進行，並不受此令影響。

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