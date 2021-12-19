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休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

編譯組／綜合報導 
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

聯邦農業部統計，全美約有600萬頭野豬（feral hog），過半生活在德州，而大休士頓地區更是牠們的最愛，從糖城（Sugar Land）到斯普林（Spring）幾乎處處可見。但野豬傷人的事件不斷發生，近來25隻野豬肆虐福遍縣（Fort Bend）一處民宅的新聞更是引發眾怒，德州政府除了開放獵殺野豬、為野豬絕育外，似乎也沒別的辦法。 

大休士頓為何成為野豬的最愛，因為當地的家家戶戶幾乎都有草皮，而且設置自動灌溉系統，水源會逼使蟲蟲爬到地面，這就成為野豬的最佳食物，因此常可見到成群野豬衝進草皮的新聞。另外，草肥水足的高爾夫球場也是野豬最愛。

美國的野豬屬於外來種、少有天敵，17世紀時由歐洲移民帶到美洲，之後逃逸演化成現在的野豬。 

同時野豬的繁殖力超強，農業部專家Michael Bodenchuk說，如果看到六、七隻先鋒，就代表後面還有50至100隻的大群野豬等著上門。但是對抗野豬最好的辦法不是裝設通電圍欄，因為這樣牠們雖然不能進你們家，但鄰居還是會遭殃，所以最好的方式還是抓到後安樂死，因為只要有幾隻性成熟，不到一年就會出現一大群野豬。

德州 休士頓 農業部

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