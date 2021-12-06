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德州打造半導體製造大本營 盼解決晶片荒

編譯組／綜合報導
隨著國際大廠遷入與投資，德州州長艾伯特認為德州將成為半導體製造業的大本營。（Greg Abbott推特）
隨著國際大廠遷入與投資，德州州長艾伯特認為德州將成為半導體製造業的大本營。（Greg Abbott推特）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）5日表示，由於晶片短缺影響全球各大企業，德州將成為「未來半導體製造業的大本營」。

FOX電視台報導，艾伯特與三星電子（Samsung Electronics Co.）上月宣布，這家韓國科技巨頭，將在德州泰勒市（Taylor）打造一座價值170億元的半導體工廠。

艾伯特在記者會上稱，此一舉措是「德州有史以來最大的外國直接投資案。」「晶片不僅只是在手機、筆記型電腦，它也存在於所有這些正在進行製造的車輛中。」

三星電子設備解決方案部副董事長兼執行長金奇南（Kinam Kim）說，三星預計在泰勒廠，直接創造2000多個高科技工作崗位，全面投入營運後，創造數千個與該工廠相關的工作崗位。

該公司在聲明中表示，泰勒的晶片製造廠，也將是三星在美國進行最大一筆投資，也使該公司「自去年開始在美國展開業務以來，在美國的總投資超過470億元。」

艾伯特當天在接受「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示，「過去的10、20年間，國家犯了一個錯誤，將所有這些基本用品製造外包出去，不管是現在的半導體，還是我們在新冠肺炎疫情期間所需的醫療用品，不管什麼情況，我們都不需依賴中國或其他國家，來滿足我們基本需求，比如半導體。」

正如同艾伯特所說，半導體晶片短缺，是由新冠肺炎疫情期間，實施的法規與命令所造成。

這項短缺嚴重影響汽車產業。通用汽車宣布，因晶片短缺，不得不減少在北美部分卡車生產。福特也削減幾家工廠的生產。

除三星外，根據向美國證交委員會提交的文件，特斯拉（Tesla）日前透露，該公司現在已是一家德州公司，並宣布其公司總部位於奧斯汀的Gigafactory。

馬斯克（Elon Musk）在10月的股東大會上，宣布將特斯拉總部從加州搬遷的計畫。此前與加州政府就新冠肺炎規則產生一年的摩擦，加州議員岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）甚至發推文稱「F--K Elon Musk」。

艾伯特說，在2021年前11個月，「已有70家企業和公司，將總部搬遷至德州。」他說，德州經濟正在成長與繁榮，這些半導體高科技產業進駐，將有助供應鏈流程。

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