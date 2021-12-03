我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

爭議中 懷孕6周禁墮胎藥、限縮投票權12月2日生效

編譯組／綜合報導
德州限縮墮胎權與投票權的新法12月2日生效。（KHOU）
德州限縮墮胎權與投票權的新法12月2日生效。（KHOU）

德州引發爭議的兩項新法12月2日生效，其中包括懷孕滿6周之後的婦女無法再取得墮胎藥，就算連向其他州訂購都會違法；以及投票時間不得延長為24小時，也不能免下車投票。

進一步限縮人工流產權的SB 4，這是繼SB 8禁止懷孕六周後的婦女墮胎後的追加法案。兩法案合憲與否仍在法庭審議當中，但SB 4的新規仍然上路。

新法除了禁止德州境內的醫療機構向懷孕滿六周的婦女提供墮胎藥外，連外州向懷孕婦女寄送墮胎藥都在禁止之列。休士頓KHOU電視台報導，因為動手術的風險較高，因此懷孕十周內的婦女多半選擇以藥物引發人工流產，聯邦食藥局（FDA）也允許懷孕十周內的婦女使用人工流產藥物。

另一項引發爭議的法案是SB 1，導火線是哈里斯縣(Harris County)在2020年總統大選時，開放24小時投票，並增加免下車投票的選項。但是這些增加投票機會的做法，卻引發共和黨人反彈，最後通過SB 1法案，禁止前述兩項措施。

另外，SB 1也允許政黨觀察員進入投票所監督投票行為，除了圈選選票時不得觀看外，其他時間都允許觀察員監督。郵寄投票的選民也必須額外提供駕照號碼或社安碼後四碼以供驗證。

 

投票 墮胎 德州

上一則

陪所有商家度過疫情難關 茶寶推「復工特惠」

下一則

懷孕染疫… 賓州新手媽住院治療8個月 終能回家過節

延伸閱讀

密州墮胎法審理保守派占優勢？辯論4看點透玄機

密州墮胎法審理保守派占優勢？辯論4看點透玄機
蕾哈娜認愛半年懷孕 禁止家中工作人員抽菸喝酒

蕾哈娜認愛半年懷孕 禁止家中工作人員抽菸喝酒
密西西比州墮胎案 最高院近期審理 裁定不會有模糊空間

密西西比州墮胎案 最高院近期審理 裁定不會有模糊空間
密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情

密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情
預言照？童年拍「大肚」合照 親姊妹婚後同步懷孕生女

預言照？童年拍「大肚」合照 親姊妹婚後同步懷孕生女
馬思純又被傳懷孕 身材再顯臃腫 下樓要人攙扶

馬思純又被傳懷孕 身材再顯臃腫 下樓要人攙扶

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明