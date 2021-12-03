爭議中 懷孕6周禁墮胎藥、限縮投票權12月2日生效

德州限縮墮胎權與投票權的新法12月2日生效。（KHOU）

德州 引發爭議的兩項新法12月2日生效，其中包括懷孕滿6周之後的婦女無法再取得墮胎 藥，就算連向其他州訂購都會違法；以及投票 時間不得延長為24小時，也不能免下車投票。

進一步限縮人工流產權的SB 4，這是繼SB 8禁止懷孕六周後的婦女墮胎後的追加法案。兩法案合憲與否仍在法庭審議當中，但SB 4的新規仍然上路。

新法除了禁止德州境內的醫療機構向懷孕滿六周的婦女提供墮胎藥外，連外州向懷孕婦女寄送墮胎藥都在禁止之列。休士頓KHOU電視台報導，因為動手術的風險較高，因此懷孕十周內的婦女多半選擇以藥物引發人工流產，聯邦食藥局（FDA）也允許懷孕十周內的婦女使用人工流產藥物。

另一項引發爭議的法案是SB 1，導火線是哈里斯縣(Harris County)在2020年總統大選時，開放24小時投票，並增加免下車投票的選項。但是這些增加投票機會的做法，卻引發共和黨人反彈，最後通過SB 1法案，禁止前述兩項措施。

另外，SB 1也允許政黨觀察員進入投票所監督投票行為，除了圈選選票時不得觀看外，其他時間都允許觀察員監督。郵寄投票的選民也必須額外提供駕照號碼或社安碼後四碼以供驗證。