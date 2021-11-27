流落街頭險凍死 達拉斯女遊民搬進公寓 安心過感恩節

費曼（右）在志工帶領下在新居禱告。（Liesbeth Powers）

達拉斯與柯林縣投資7200萬元的遊民快速安置計畫終於開始展現成效，不少遊民在感恩節之前搬進新家。其中一名正是寄身The Bridge遊民中途之家的遊民，將滿66歲的費曼（Patricia Freeman），搬家當天中心按照慣例拉響牛鈴，宣告又一位住民找到新家。

老家在北卡羅來納州 的費曼1980年代與先生搬到德州，但先生於2001年過世，她雖然一度借住在姊妹家裡，但是兩年前與對方吵翻，沒有房產的她只好流落街頭。

今年初的大風雪差點要了費曼的命，還好警察 救了快要在公車站凍死的她，然後她就輾轉搬進了The Bridge。最後在專案經理艾皮諾沙（Amanda Espinosa）的協助下，成為快速安置計畫的一員，並且順利找到一處教會成立的集合住宅 。

10月1日至11月19日之間，合計有55人遷出The Bridge，每次都有牛鈴相伴。但費曼似乎特別激動，說她一度以為人生到了盡頭，沒想到The Bridge接納了她，還幫她找到住所，而且含水電瓦斯的租金只要825元，靠著每月932元的社安津貼，她還能存點錢，為將來做點打算。

費曼的家當只要兩台SUV就能搬完，新家的家具還要兩周才能到齊，但她說沒關係，助行器可以當椅子，用床墊睡地板也可以，「不管怎麼說，我都終於有個家了」。她在臨行前還跟The Bridge的人員說，「我會回來的，但只是探望，不是要再住回來」。

專案經理艾皮諾沙陪著費曼簽約，然後正式住進新家。當公寓管理員給她鑰匙之際，費曼突然不知所措，「因為我已經好久沒有持有什麼東西了」。新家集合住宅共有200個單位，而且還有出入管理，除了費曼之外，還有六、七個人也搬進這裡。

當達拉斯晨報隨行記者問費曼接下來要做什麼，她倒是毫不猶豫地說「感恩節晚餐」，要有火雞、火腿、起司通心麵、四季豆與地瓜，然後請The Bridge的一位朋友到家過節。