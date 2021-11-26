別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

感恩節假期的黑色星期五 與隔周的網購星期一，2021年將是1999年以來買氣最旺的一次。但是鑑於供應不足，血拚專家的建議是，最好準備兩套購物清單，然後有什麼買什麼，千萬別浪費時間排隊等貨到，因為這樣你的假期都在空等。

雖然往年的感恩節假期，消費者都愛買電子商品，2020年因為疫情 的關係，在家辦公相關產品人氣超旺。但是今年面臨供貨不足的問題，專家建議最好選擇存貨多的商品，類似不同顏色、不同尺寸的衣服。另外買禮物卡也是不錯的選擇，今年全美的總額可望達到299億元。

諸多因素造成今年感恩節的買氣大爆發，例如失業率下降、薪資與存款增加，疫情也逐漸趨緩，但是不利消費者的因素仍在，包括油價高漲、物價攀高，以及因為國際航運塞車所導致的供應鏈斷裂。

整體來說，分析師對消費者的忠告是，有啥買啥，千萬別跟店員爭論不休；對店家的建議則是，2021年的感恩節假期是絕對不可錯過的商機，11月至今的銷售已經比去年同期增加了19.8%，11月至12月的營收 預估年增至少10%至13%，是22年來買氣最旺的一次。

消費者可能碰到的最大問題：缺貨。本周至23日為止，缺貨通知的件數已經比上周增加了8%，11月至今更比疫情之前的2019年暴增261%。其次就是價格，今年的黑色星期五與網購星期一，商品售價預估比2020年高上9%，優惠雖然還有，但是不比去年。

因此消費者要靈活應變，不要死守想最要的商品，適時退而求其次，可能會有意料不到的驚喜。另外衣服的選擇多樣，也是不錯的送禮選擇。

同時，人潮也是另一個煩惱的問題，特別是如果因為實體購物而感染新冠，那就因小失大了。雖然今年10月的到店人數略增，但整體來說還是會比2019年的高峰低了15%至20%。不過因為德州北部天氣轉涼，禦寒產品可能吸引不少人潮。