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聯邦醫療保險怎麼保?惠安納提供華語諮詢服務

【德州訊】
符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日星期二之前選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃。
符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日星期二之前選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃。

德州有410萬符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日(周二)之前選擇其2022年的聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)或處方藥計劃的承保。惠安納(Humana)醫療保險公司提供華語諮詢服務。

惠安納建議年滿65歲或因殘疾而符合資格獲享Medicare聯邦醫療保險計劃，應做好一份詳細清單，列出過去一年在醫療保健上包括住院費用和處方藥的支出，以及預計明年健康計劃所需要的費用，這是相當重要的一個步驟。

惠安納公司一項新的全美民意調查發現，在選擇健保計劃時，69%的長者表示他們最關心的是確保計劃的承保範圍能滿足所有醫療需求。此外，有67%的長者表示，選擇能去看他們所有醫療保健提供者的門診，將是其選擇計劃的關鍵，而64%的長者則說低額自付費用將是選擇計劃時的考慮因素 。

其他應該衡量的關鍵考慮因素可能有該計劃是否包括眼科、耳科及牙科保障，是否承保遠程醫療服務，是否包括前往醫療門診預約的交通，或甚至是否提供健身房會籍福利

在休士頓符合資格的受保者都應該注意各計劃所提供的福利選項，並利用有助於在12月7日截止日期前做出此重大決定的可信來源。例如，使用在Medicare.gov網站上的Medicare Plan Finder，可以幫助比較計劃、福利，並依據一般會員費用提供每個計劃的估計費用。如果對有助於支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分感興趣，還可以輸入處方藥名稱，以確認所考慮的計劃會承保這些藥物。

持有執照的保險經紀人可以代表保險公司與大家進行一對一會談，無論是在休士頓地區以面對面方式約談，或者通過電話或視頻商談皆可。民眾可瀏覽www.Humana.com/Chinese，或致電1-877-367-6308(聽障專線：711)與持照的華語保險經紀人商談，以了解USAA推薦的Humana惠安納聯邦醫療保險優先計劃詳情。

聯邦醫療保險 福利

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