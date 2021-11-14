狠毆街友 達拉斯消防護理員遭解雇吊照

達拉斯晨報報導，達拉斯消防救援隊（Dallas-Fire Rescue）護理人員考克斯（Brad Cox） ，被拍到多次將手無寸鐵的無家可歸者Kyle Vess踢倒在地，相關單位吊銷其執照，其並面臨訴訟。

根據德州 衛生與公共服務委員會（Texas Health and Human Services Commission）給如今已遭解雇的考克斯一封信，在達拉斯消防救援隊提交2019年事件的相關訊息後，委員會於11月5日，緊急吊銷考克斯執照。

委員會副主席史蒂文森（Timothy Stevenson）信中寫道，「我有足夠理由相信，考克斯持續擔任EMT護理人員，將對公共健康或安全，造成迫在眉睫的危險。」「你用拳頭猛擊他的頭部和身體，用腿踢他的頭部與身體。」

州辦公室發言人說，考克斯可能會對執照吊銷提出上訴，他於13日遞交行政上訴聽證會請求，但根據這封信，在委員會做出決定前，考克斯仍需停職。

根據達拉斯晨報和其他媒體於今年發布來自警察 隨身攝影 機，和附近一家商家監控攝影機顯示，考克斯反覆踢打Kyle Vess.。視頻公布後，達拉斯消防救援隊解雇了考克斯。

達拉斯警方稱，32歲的Vess患有類似精神分裂症的精神疾病，2019年8月2日在西達拉斯30號州際公路沿線縱火。

考克斯告訴警方，Vess在其試圖撲滅其中一場火災時襲擊他，隨後他因涉嫌襲擊公務員被捕。

警局公共誠信部門認定考克斯出於自衛。警察局長加西亞（Eddie Garcia）12日表示，案件審查仍進行中。

Vess在入獄前，於醫院住了一晚。後來他被送往精神衛生機構，等待接受審判。他去年被軟禁釋放。達拉斯縣地方檢察長辦公室在多篇與該事件相關的新聞報導後，10月駁回此案。

Vess的家人今年對考克斯和市政府提起訴訟。

訴訟稱，他們說護理人員的毆打，加劇Vess心理健康問題，他的眼眶骨折、牙齒斷裂、右側面部部分癱瘓。

考克斯的律師在法庭文件中稱，考克斯認為自己的行為是正當的，並未違法。

消防部門10月29日解雇考克斯。該部門發言人稱，訴訟未決期間，不發表任何評論。