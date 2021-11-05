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全美首見 南湖學區反種族教育委員席次過半

【達拉斯訊】
安德魯耶格當選南湖學區教委，使該區保守派人士居優勢。(Andrew Yeager)
安德魯耶格當選南湖學區教委，使該區保守派人士居優勢。(Andrew Yeager)

位於達拉斯西北邊30哩的南湖市(Southlake)，2日(周二)的學區教育委員選舉結果揭曉，NBC電視台廣告銷售主管安德魯耶格(Andrew Yeager)當選，使得該學區成為全美國第一個「反種族多元教育」教委居多的學區。

南湖市是一個極為富裕的住宅區，平均房價120萬元，居民平均年收入是24萬元，有許多職業運動員和企業高管選擇在這裡定居，這裡的卡羅爾獨立學區(Carroll ISD)經常在全德州的教育成果榜上列為榜首。這裡白人居民占絕大多數，達74%，注重教育的亞裔也特別喜歡遷入，占了16%。在2020年的總統大選中，三分之二的選民把票投給川普。

2018年一群白人高中生錄了一段視頻放上社交媒體，他們大聲用「nigger」(黑鬼)這個詞嘲諷非洲裔同學，然後大家哈哈大笑。視頻引發熱議以後，學區組成一個由63位居民組成的委員會，研議多時後在2020年8月提出「文化豐富行動計畫」CCAP(Culture Competence Action Plan)，如果通過施行，學區所有的學生與教職員都必須接受種族與性別平等的訓練課程。

這項計畫引發許多白人公憤，共和黨員與保守人士組成「南湖家庭政治行動委員會」(Southlake Families PAC)，很快就籌集到25萬元經費，支持反CCAP的教委候選人。本來這次的教委選舉只有兩席要改選，8月份一名教委突然辭職，因此又多了一席要改選，讓這場地區小選舉成為全國教育與政治人士關切的大事。

大力反對CCAP的耶格獲得南湖家庭政治行動委員會的人馬與經費支援，在2日的選舉中以65%的得票率輕易勝選，等耶格宣誓就任後，七名教委中就會有四人反對CCAP，種族多元教育計畫勢必受阻。從全國各地2日選舉的結果中，可以看出國民普遍對民主黨政績的不滿，如果這種趨勢持續，明年11月的期中選舉時，參議院和眾議院都會變成共和黨居多。

教育 學區 共和黨

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