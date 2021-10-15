「塵封的記憶」 中國空軍英魂長眠德州70年

李安到二叔李嘉禾的墓前獻花致敬。 （李安提供）

後人李安追尋事蹟 拜訪遺眷

中華民國在大陸期間，曾派出多位空軍赴美培訓接受飛行訓練，不料卻在訓練期間不幸喪生，其中一位烈士李嘉禾的後人李安女士為尋找她的二叔，多次親赴德州 艾爾帕索(EL Paso)的貝里斯堡(Fort Bliss)國家公墓弔祭，並出書「尋找塵封的記憶」記錄自2018年起她收集這批為國赴難、客死他鄉英勇烈士的資料。

飛官多單身且不願交女友

李安在海外華文女作家協會會長姚嘉為女士協助下，10月9日拜訪在休士頓開山水眼鏡的空軍遺眷禹道慶，他並邀同為空軍遺眷的龍隨雲前來敘舊。龍隨雲曾著有「英雄無悔：一個偵察機飛行員的故事」，書中詳述二戰期間中華民國飛行員葉常棣駕赴大陸出任務時被擊落後重獲自由的故事。

在海外華文女作家協會姚嘉為（後排右一）安排下，李安（前排中）拜訪僑居休士頓的空軍遺眷禹道慶（前排左一）、龍隨雲（前排右一）。（記者封昌明／攝影）

禹道慶（右）致贈珍藏多年的中華民國空軍紀念品給李安（左）。（記者封昌明／攝影）

龍隨雲說，當年赴美受訓的飛行員都有一些共同特徵，包括：他們都是20出頭的年輕人、都是在學或家境不錯的年輕人，且他們大多是單身而且都不願交女朋友，因為他們隨時都有可能為國捐軀，特別是在國難期間很多人都因此喪生，因此他們這段塵封的往事，至今才有人提起，他感謝李安女士的付出。

為了感謝李安女士的到訪，禹道慶特別拿出多年他所珍藏的中華民國空軍的紀念品及空軍軍徽，讓李安非常感動，她也回贈著作給禹道慶及龍隨雲，期勉大家共同當年的空軍英雄致敬，並為這批英靈找到回家的路。

二叔抗戰赴美培訓不歸路

李安生於上海，90年代末初到加拿大留學。她表示，自己的二叔李嘉禾當初在1942年、抗戰最艱難的時期就讀西南聯大，看戰爭情勢的嚴峻之下決定投筆從戎，加入空軍赴美培訓，但是卻再也沒有回來，「除了一紙陣亡通知書，家人沒有得到關於李嘉禾的任何信息。二叔（李嘉禾）是怎樣死的？葬在何處？這成為李安祖父母和父親兩代人的心病。」

李安說，經過中、台、美多方聯絡打探，終於在德州艾爾帕索的國家軍人公墓找到二叔墓地。令人震驚的是二叔的周圍還有數十個墓碑，上面都同樣書寫的「Chinese Air Force」（中國 空軍）字樣。「這些同樣年輕的中國飛行員們，一定也和二叔一樣，孤獨長眠異國他鄉70餘年，無人知道他們是誰、沒人探訪祭掃。而壯志未酬身先死的他們，該是有多麼的不甘與不捨！」李安表示，當時自己就對著墓群發誓，一定要幫這些孤單的英雄將是找到親人。因此從2018年初開始，過去多年來只關心科技項目進展的矽谷 人，開啟了研究抗戰空軍赴美培訓史的歷程。

為33位殉職空軍找到親人

李安說，後來在許多海內外志願者和空史專家幫忙下，從民國空軍赴美系列歷史資料和照片，及逐漸從封存已久的檔案櫃、歷史文獻資料網站、博物館資料中，搜尋拼湊出線索，另外也在志願者、電視台、報社媒體，以及中國湖南龍越基金會的幫助下，自己成功為33位赴美殉職空軍找到親人。她也決定將民國空軍赴美培訓的歷史記錄下來，從高層決策到具體執行，從後勤運輸到培訓課程、生活安排等等，以及失事原因和經過等，系統地挖掘整理，才有了「尋找塵封的記憶」這本書。