德州處決死囚 宗教議題介入

德州死囚巴比因宗教議題，伏刑日延後。(德州司法廳)

美聯社報導，由於德州 拒絕允許神職人員等精神顧問接觸囚犯，並在死刑犯被處決時對他們大聲祝禱，使該州最繁忙的死刑執行，面臨宗教主張等法律問題的延宕。

在美國 最高法院（U.S. Supreme Court）決定聽取死刑犯拉米雷茲（John Henry Ramirez）提出的宗教自由主張後，目前不清楚德州何時能再次執行死刑。

法院於上個月，在拉米雷茲執行處決後三小時，阻止Ramirez的處決執行令。自此之後，其他幾名死刑犯也提出類似要求，法院也暫停對他們的一些死刑處決。

克里夫蘭凱斯西方大學（Cas Western Reserve University in Cleveland）法學教授Michael Benez表示，「在最高法院裁定該問題時，有同樣問題的囚犯不被中止執行死刑，這是非常不尋常的。」

最高法院的裁決可能需幾個月時間，同時訂11月1日進行口頭辯論。

Ramirez說，在他被處決時，德州不讓他的精神導師把手放在他身上並大聲祝禱，這是侵犯他的宗教自由。德州監獄 官員則表示，直接接觸會帶來安全風險，大聲禱告可能造成破壞。

近期死刑處決被延誤的是死囚巴比（Stephen Barbee），他原訂5日進行處決，但休士頓的美國地區法院法官Kenneth Hoyt 7日裁定，巴比一開始表明德州在「執行室中的局限性，大大增加他行使宗教信仰的負擔。」