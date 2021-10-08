德州人語╱美中裂隙難修 大陸移民很愁

始於2018年的中美關係緊張，近期出現緩和跡象；但持續數年的「不睦」，已令兩國裂隙頗深。縱使將來貿易關係回歸正常，兩國間「印象」想要重修舊好，卻非朝夕所能做到。對於在美國 的中國 大陸移民，不可能完全擺脫來自祖籍國的影響；未來之路，可能仍將不易。

近期中美熱映的兩部電影 ，就是兩國關係的最好縮影。中華人民共和國國慶之際，講述抗美援朝故事的戰爭題材電影「長津湖」，上映七天票房破30億人民幣（約4億6500萬美元），在中國可謂叫好又叫座。能取得如此好成績，除了電影本身質量之外，難免不讓人覺得該片搭上「主旋律」的順風車。而豆瓣、微博等社群網站中，無不充斥著為中國志願軍痛擊以美軍為主的聯合國部隊的叫好之聲；當今中國民間對美態度，無需更多贅述。

好萊塢電影「尚氣與十環傳奇」，上映三周全球票房累積破3億美元，這部因打破好萊塢華人刻板印象，而廣受好評的電影，卻始終未能在中國大陸上映。許多了解劇情的中國民眾，將其描述為「一個中國孩子，被父親培養的天下無敵；然而到了美國，在洋大人指引下，明白父親的邪惡真相，在用從父親那學來的一切，回去對付父親」的故事，並藉此稱該作品之所以受美國觀眾關注，是因為符合其「殖民主義」心理。

「主角尚氣，正如許多在美國的中國大陸移民；他們是中國培養的技術人才，在美國接受文化洗禮，認清中國的真面目，從而心安理得投靠美國，並用畢生所學對抗中國。」一部漫威英雄電影，被部分中國網民解讀至此；中美關係緊張，對民間印象所造成影響，可見一斑。

白宮國家安全顧問蘇利文6日在瑞士蘇黎世，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。楊潔篪對蘇利文說，中方反對以「競爭」來定義中美關係。貿易代表戴琪，10月4日稱要以新的方式處理與中國的貿易關係，全球兩大經濟體需要「再掛鉤」。

中美兩國間近期善意頻傳，年底還有可能拜習會面，不過未來其實仍不樂觀。戴琪只是說「再掛鉤」，沒有放棄「第一階段貿易協議」，還在督促中國履行對美國產品採購的承諾，並抨擊中國長期執行的「補貼」貿易政策，破壞美國與世界其他國家的繁榮。而楊潔篪雖反對以「競爭」定義中美關係的同時，但再次重申「台灣、香港、西藏、人權」等問題，而這些都是中美分歧難以解決之所在。

縱使美中關係能夠隨著拜習會面，逐漸正常化。美中民眾間的裂隙，亦如上文所述，可非朝夕能輕易修復。丕優研究中心的數據顯示，過去三年美國民眾對中國的好感度降至新低。在美國的中國大陸移民，不可能完全擺脫來自祖籍國的影響；夾在中美之間，未來之路，可能仍將不易。