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休士頓客家鄉親 雙十擺攤送防身警報器

休士頓訊
休士頓客家會及客家青年會將於國慶日免費贈送個人防身警報器。（客家會提供）
休士頓客家會及客家青年會將於國慶日免費贈送個人防身警報器。（客家會提供）

休士頓客家會及客家青年會將於國慶日10月10日(周日)，假華僑文教服務中心，由國慶籌備會主辦的雙十國慶升旗典禮活動中在中心大廳櫃枱前設攤，於9時30分開始免費贈送僑胞，每人一件個人防身警報器，請僑胞按時前往領取。

休士頓客家青年會前任會長賴詩宏(僑務諮詢委員賴江椿的孫兒)，於去年參加由全國演講及辯論協會(National Speech & Debate Association) 主辦的年度全國高中辯論比賽(2020 National Speech & Debate Tournament)獲第二獎。賴詩宏因此獲休士頓客家文教基金會頒發客家成就獎。

鑑於美南亞裔社區個人被搶劫事件頻繁，個人出外常被鎖定為搶劫目標，賴詩宏將所得獎金採購一批個人防身警報器，透過休士頓客家會及客家青年會，免費贈送僑胞每人一件，回饋休士頓僑胞。

在僑教中心主任陳奕芳協助下，客家青年會已於8月及9月，在國慶系列活動開幕典禮僑胞集會之際，分別由賴詩宏及現任會長許博菁(陳美芬僑委的外孫女)與會員們，在僑教中心設攤，贈送個人防身警報器。

客家青年會會長許博菁將再度於10日在僑教中心，發送個人防身警報器，建議僑胞隨身攜帶，方便於緊急時刻，啟動警報，嚇阻搶匪，藉以預防打劫。

休士頓華僑文教服務中心地址10303 Westoffice Drive, Houston, Texas 77042。客家會長汪幹雄, 電話832-248-9185 ，副會長賴江椿, 電話832-372-3580。

休士頓 亞裔

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