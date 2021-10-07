德州建邊牆 僅川普金主掏錢

德州州長艾伯特籌款自建邊牆，終於有一筆大捐款。(WeBuildtheWall)

艾伯特州長提議德州 自力建牆後，得到民眾捐款5400多萬元，成果令人驚訝，但德州論壇(Texas Tribute) 6日(周三)報導，其中的98%只是來自一人，他是梅倫銀行創始人的孫子。

政治捐款的資訊必須申報，根據德州論壇取得的文件，懷俄明州居民提摩西梅倫(Timothy Mellon)在今年8月，把價值5310萬元的股票捐給德州，作為建造邊界牆的經費。現年79歲的提摩西梅倫是億萬富豪，他是梅倫銀行創始人安德魯梅倫(Andrew Mellon)的孫子，安德魯梅倫曾是美國 財政部長(U.S. Treasury Secretary) ，梅倫家族是美國最富有的豪門之一。

從曝光的情況研判，艾伯特自力建牆的提議並沒有得到一般大眾支持，在梅倫捐款之前的兩個月期間，總共只得到大約100萬元，因此當艾伯特8月底宣布已獲得5400萬元的大眾捐款時，令政壇分析師相當驚訝，但在梅倫捐出巨資以後，籌款進度又遲滯不前，並沒有因為他的大手筆而出現熱潮。

提摩西梅倫原本和德州並沒有直接關聯，但川普 競選連任時他是最大的金主之一，而川普最響亮的政見是「築牆」(Build the Wall) ，因此梅倫捐出鉅款可能是為了挺川。梅倫去年捐了2000萬元給「美國第一行動委員會」(America First Political Action Committee) ，這是川普連任競選時最大的挺川政治行動委員會(PAC)。

雖然梅倫大力支持保守派與共和黨的候選人，他也給一些民主黨候選人提供政治獻金。梅倫極力反對社會救濟措施，在他2015年出版的自傳中，他指出美國黑人過度依賴救濟，久而久之變成固定生活方式，反而讓他們一生貧困度日，永遠無法翻身。建牆捐款幾乎全部來自一人的消息曝光後，許多州民覺得艾伯特作風不透明。