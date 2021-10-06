我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

德州人語／主流冷 亞裔始終被邊緣化

德州人語

剛進入10月，若回想起全國範圍的停止仇恨亞裔遊行活動，總覺得已是去年的事。但事實上集會大多發生在今年3月16日的亞特蘭大水療中心槍擊案之後，集中在3月底至4月間，至今才過去六個月而已。可在主流社會討論的熱度下降之快，終究反映了亞裔始終被邊緣化的處境。

近日一名華裔女子在洛杉磯坐在自己車裡等人時，被一白人男子無端毆打，並用種族歧視字眼辱罵。事件再次提醒公眾，仇恨亞裔的事件仍然存在，並未隨注意力轉移消失。只是對於主流社會的媒體和大眾而言，此類事件大約已是乏味的常談，遠比不上每日更新的頭條那麼新鮮刺激。

#StopAsianHate的標籤早退出了熱搜，但對於千千萬萬生活在這樣一個社會的亞裔來說，「仇恨亞裔」不會像其他頭條，如奧運或明星醜聞那樣迅速退出生活被忘卻，而是成為每日出門需要面對的真實隱患。雖然在亞裔當中，也有許多人對這樣的隱患已經超然和麻木，可放鬆警惕並不會減少自己成為受害者的概率。

不過縱觀歷史，主流不關注亞裔被歧視，才是常態。倒是早先忽然掀起的一股「停止仇恨亞裔」風潮，吸引了各族群目光，才是歷史中不多見的現象。原因是隱形又邊緣的亞裔忽然被看到了嗎？恐怕不是。搭上「黑人的命也是命」的順風車，倒是更有可能性的答案，只是搭這班車可能並不一定能解決實際問題。

其實，亞裔面對的問題和非裔不同，前者不符合「白人壓迫有色人種」以及「公權力壓迫弱勢平民」等美國傳統種族問題的敘事。這也是為何歷來亞裔的呼喊不受重視的原因之一，因為美國社會並不太知道如何應對這樣的局面。相當多針對亞裔的施暴者並非白人，而亞裔在美國的收入和教育水平，讓許多人難以將其與「弱勢群體」聯繫在一起。這導致亞裔面臨的種族問題的複雜性，不同於非裔。加之亞裔社區本身就存在對非裔的歧視和敵意，雖然大家心知肚明卻又不肯正視，從而造成亞非之間由來已久的芥蒂，自然無法真正聯手。亞裔在尋求平權的方式上，需要走出一條自己的路。

在今春走上街頭的年輕人們，他們的真誠和激情無庸置疑。但無論是訴求還是形式，終究只是複製了一份「黑人的命也是命」運動的亞裔版。對於那些和非裔面對的種族問題所不同的部分，似乎亞裔領袖們避而不談。這也是至今，我們仍不時看到亞裔在公共場所被施暴。而這一股熱鬧的風潮除了讓商人賺錢、明星蹭流量和政客做表面功績之外，是否還留下了任何實質性的改變，抑或只是再一次的歷史重演？

亞裔 非裔 黑人的命也是命 種族歧視 美國

上一則

南加海岸原油外洩 能源公司挨集體訴訟

下一則

亞特蘭大台灣華語文中心揭牌成立

熱門新聞

芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺