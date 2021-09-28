吳卿、黃福壽作品 休士頓紀事報盛讚

吳卿金雕「蟬」。（台灣書院提供）

美南地區發行量最大的休士頓 紀事報（Houston Chronicle）於9月24日在「藝術與展覽(Art & Exhibits)」專欄以「休士頓自然科學博物館 裡的金玉寶藏」為題，大篇幅推介駐休士頓辦事處台灣 書院與該博物館合作策辦之《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽金雕玉琢雙人展》。

該報專欄文化藝術記者Amber Elliott鉅細靡遺報導兩位台灣雕刻大師的創作理念與作品特色，並盛讚兩位台灣雕刻大師透過黃金及玉石兩種最具挑戰性之材質，雕刻出大自然生物細如毛髮、絲般的細膩紋路與經脈肌理，呈現出難以想像之精緻作品，亦報導休士頓自然科學博物館(Houston Museum of Natural Science)對展出台灣兩位雕刻大師作品之推崇與重視，以及與台灣文化部合作交流此展覽之起源，展現台灣文化外交軟實力，有助提昇我在轄內正面優質形象。

該文以近距離觀察紀錄之方式，帶領讀者一窺休士頓自然科學博物館籌備金雕玉琢展覽幕後花絮，拍攝記錄台灣布展人員小心翼翼展開組裝金雕大師吳卿大型作品「瓜瓞綿綿」之工作畫面，並以特寫鏡頭拍下螞蟻、蝴蝶、螳螂及瓢蟲等爬滿花草藤蔓之細節豐富的照片，報導精彩，引人入勝。

聯絡人: 駐休士頓辦事處台灣書院 陳譓如 (手機:1-7135029894)。