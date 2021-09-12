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公然挑戰艾伯特命令 獨立學區強制戴口罩紛遭起訴

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）10日宣布對理查森獨立學區（Richardson ISD）提起訴訟，因該學區無視德州州長艾伯特（Greg Abbott）禁止當地實體公家機構實施強制口罩令。

該學區上周投票通過學區總監Jeannie Stone的口罩令，此前他們因新冠肺炎病例激增，被迫關閉Brentfield小學，學區一名六年級學生出現重症，在加護病房治療。

帕克斯頓在一份聲明中指出，該辦公室預計會針對無視州長命令的單位提起更多訴訟，這包括第一個公開挑戰艾伯特命令的達拉斯獨立學區（Dallas ISD）。

帕克斯頓說，「德州學區總監們不僅公開違反德州法律，還利用地區資源捍衛他們非法政治操控，這些資源應該用於教師績效或提高其他教育服務等。」

而理查森獨立學區發言人Tim Clark則在聲明中表示，不會對訴訟發表評論。

該學區官員認為，在高度傳染Delta變種病毒威脅導致疫情激增情況下，需戴口罩保護學生和教職員工。超過一半的學生年紀太小無法接種疫苗。且聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）也建議校園內戴口罩。

帕克斯頓辦公室稱，10日還會對加爾維斯頓（Galveston）、艾爾金（Elgin）、斯普林（Spring）和薛曼（Sherman）等學區提起訴訟。

帕克斯頓抨擊數十個堅持戴口罩規定的學區和縣，並在社交媒體上多次發文，稱將起訴他們，其辦公室也不斷更新強制要求戴口罩單位名單。

與此同時，艾伯特的命令在州和聯邦法院都受到約束，因地區倡導者積極推動，希望將戴口罩規定回歸地方做決定。

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）也因強制要求口罩令，陷入訴訟案中。

德州殘疾人權利中心（Disability Rights Texas）近期對艾伯特提起聯邦訴訟，指控他這項命令，不公平的傷害殘疾兒童。

帕克斯頓的舉動，也可能對聯邦產生影響。美國教育部民權辦公室近期針對五個禁止戴口罩的州展開調查，稱此類法令可能違反旨在保護殘疾學生的聯邦法律。

根據德州教育廳數據，本學年開學這幾周內，德州共出現7萬4000名確診學童，上一學年約14萬8000人染疫。該州有近540萬名就讀公立學校的學生。

理查森學區有3萬7400多名學生，僅8月初便出現720名染疫學生，上一學年，大多數學生線上上課時，學區共有1850名學生染疫。

學區 口罩 德州

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