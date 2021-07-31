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川普標本牆出售…課稅重 幾個月來無人問津

麥凱倫訊
德州邊境高牆在拜登下令後停工，邊牆命運未卜。(WeBuildtheWall)
德州邊境高牆在拜登下令後停工，邊牆命運未卜。(WeBuildtheWall)

因為善拍川普馬屁獲得聯邦25億元築牆經費的費雪砂石公司老闆，希望替當初展示給川普看的3哩長「標本牆」找到買家，但幾個月以來卻無人問津。

現年51歲的湯米費雪(Tommy Fisher) ，在北達科他州擁有一家砂石公司，專門做基層建設的生意，包括修築水壩、橋梁、道路等。2016年川普競選時，所有口號中最響亮的就是「Build the wall」，川普一當選，費雪就想到要加入這個修築長牆的浩大工程，造出像胡佛水壩一樣的地標，希望因此名留史冊。

為了爭取川普的注意，他自費出資在德州麥凱倫西邊格蘭德河邊買了一塊45英畝的農地，然後建起一段3哩長的邊界牆，他宣稱一共耗資3000萬元。他的牆只有18呎高，與川普所要求的30呎高不符，但他表示那不是重點，要讓川普看的是他建牆的速度。費雪花了10萬元

在福斯新聞台(FOX News)和新聞極限台(Newsmax)買時段，在節目中拼命誇讚川普是多麼偉大的總統。

費雪加入築牆案的競標，但陸軍工兵署認為他的提議書根本不合格，沒有允許費雪砂石公司競逐工程。費雪在電視上向川普陳情，川普看到以後下令把一份25億元的工程交給費雪砂石公司執行，興建150哩長的邊界牆。在川普任期的最後兩個多月，費雪日夜趕工，到1月20日共建出79哩長。

拜登宣誓就職當天，下令所有築牆工程停止並審核工程品質，費雪砂石公司至今無法繼續施工，而他標本牆的土地因為從農地變為商業用地，土地評估價格已經漲到100倍，產業稅高到讓他吃不消，過去幾個月他企圖脫手，但找不到買家。費雪跟一位保守派廣播節目主持人合作，鼓吹挺川的億萬富豪中有20人能各出100萬元，買下那塊土地和其上的鋼梁牆，但幾個月來也無一人出面認購。

川普 拜登 北達科他州

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