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德州55處海灘糞便厭氧菌超標 恐致戲水者生病

編譯組／綜合報導
德州多處海灘驗出糞便厭氧菌，恐致戲水者生病。（Getty Images）
德州多處海灘驗出糞便厭氧菌，恐致戲水者生病。（Getty Images）

 休士頓紀事報報導，德州的海灘雖然號稱全球最美，但事實上卻是危機四伏。Environment Texas Research and Policy Center的最新年報指出，他們在2020年間對德州61處海灘進行監測，結果發現其中55處的糞便厭氧菌密度，至少有一天是超過聯邦安全標準的。

 這些來自排泄物的細菌，不見得一定來自其他不愛衛生的泳客，而可能來自除菌不良的下水道，以及鄰近畜牧場的汙水。因此紀事報建議，戲水者到海邊前最好看看Texas Beach Watch的通報，確定要去的灘地是否細菌超標，不然就是千萬別把頭埋進水裡。

 這55處不衛生海灘中，有31個特別糟糕，受測天數中竟然有四分之一生菌超標。在這些海灘戲水，可能導致呼吸道疾病、皮膚紅腫、眼睛耳朵發炎，與其他身體疾病。

 名為"Safe for Swimming?"的報告點名以下海灘是德州最不安全的灘地：Cole Park Beach，Ropes Park Beach，Surfside Beach，Sylvan Beach Park，Follet's Island Beach，Corpus Christi，Quintana Beach，Sargent Beach，Jetty Park Beach，Nueces Bay Causeway Beach #3。

 Corpus Christi的 Cole Park Beach是當中最糟的一個，受檢天數中有91%的日子都生菌超標。哈里斯縣的Sylvan Beach Park在44天內有27日生菌超標。

 

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