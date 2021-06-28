中國旅行禁令到明年底？華人絕望

華爾街日報日前引述消息人士稱，中國計畫維持現有邊界防疫限制至少再一年。（本報資料照片）

華爾街日報日前引述消息人士稱，中國 計畫維持現有邊界防疫限制至少再一年。如果傳言屬實，這意味著要到明年年底中國才能放鬆邊界限制，消息傳出後引發海外華人 嘩然，有些人「大呼絕望，不知道何時能回中國見家人」，也有人認為該消息不太可能成真，實際操作有難度。

中國邊境 防疫禁令不解除，對於海外的中國人來說，意味著昂貴的機票、不斷加碼的隔離天數和各種檢測，經濟負擔和時間成本沉重。

對於獲得美國身分的華人來說，這意味著除了人道主義簽證，根本無法踏上中國的土地。這對相隔兩地的親朋來說，是一種煎熬和折磨，而這一切現在還無法看到曙光。

消息人士告訴華爾街日報，中國國務院在5月中旬一場會議上，確定這項2022年下半年的臨時時間表，將目前邊境限制措施至少延長一年。北京將於2022年2月舉行冬季奧運、身障奧林匹克運動會(帕運)，屆時將有數以千計運動員赴中國參賽。

對此，不少翹首期盼能早日回國看望父母家人的華人尤其絕望，網友紛紛表示，「哎，這怎麼辦，怎麼才能回去看媽媽」、「兩年沒回國看父母了，更不敢讓他們來」。「這兩年，每天面對的都是等待，學會的也就是等待。 除了祈禱接下來的兩年父母身體健康，啥也乾不了。」

有人更加悲觀，一名網友表示「看完感覺長遠肯定回不到以前的狀況了。小時候看故事，解放前誰誰誰坐船走了，家裡親人留在上海，以為只是幾週一別，沒想到後來再也沒見。小時候覺得這場景很戲劇性，萬萬沒想到歷史重演。」

還有人覺得延長到明年年底不算什麼，一名網友表示，「想著覺得明年10月還很久，其實溫水煮青蛙，疫情久久不散，2023年也很快到了。尤其等暑假歐美陸續開放，中國開不開放根本不影響其他族裔人」。

也有華人表示樂觀，覺得中國政府不會如此。華人Tina劉表示，「如果全世界都開放旅行，包括亞洲周邊國家，也會給中國很大壓力。下半年期望日韓和東南亞能開放旅行。」還有人認為，華爾街日報匿名消息意味著真實性根本無法核實，且中國政策經常變數很多，而且奧運會還要辦，這麼封鎖邊境運動員還能進來嗎？人家外國運動員誰願意隔離一個月。現在歐洲杯，美洲杯熱火朝天，如果禁令到明年年底，奧運亞運還是別辦了。

也有人認為，不改變中國防控辦法，一萬年也解封不了。現在已是大勢所趨，全世界都在搞與病毒打長期共存之戰，不追求「清零」，只有中國還在動不動大面積核酸檢測，驗了七、八遍還沒完沒了。