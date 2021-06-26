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思科認證專家證照 高薪留美捷徑

休士頓訊
留學生畢業後，找快捷可以幫您解決很多問題。(快捷職業培訓學校提供)
留學生畢業後，找快捷可以幫您解決很多問題。(快捷職業培訓學校提供)

新冠疫情促使遠距辦公成為新常態，得以遠距的前提必須是具有專業且效率的工作技能，取得互聯網專業資格，特別是「思科認證互聯網專家」(CCIT, Cisco Certified Internetwork Expert)資格書，在科技業能爭取到優渥的職位。

畢業後的平均薪資。(快捷職業培訓學校提供)
畢業後的平均薪資。(快捷職業培訓學校提供)

疫情期間，科技行業受疫情衝擊最小，電商、雲服務、串流媒體數據和網絡安全等領域抓住可能性、集體意識。疫情後，科技行業的增長以及更多信息科技公司的萌發，會帶來快速的增長。

互聯網時代的金飯碗CCIE（思科認證互聯網專家）是美國思科公司(Cisco)推出的專家級考試認證，被認為是IT權威權威的專家級技能證書，具有終極IT專家認證的美稱。

到快捷職業學校，是換跑道的最佳選擇。(快捷職業培訓學校提供)
到快捷職業學校，是換跑道的最佳選擇。(快捷職業培訓學校提供)

截止2019年，全球擁有CCIE認證的網絡工程專家卻只有5萬9737人，而擁有2個以上技術認證的人還不足7200人。

休士頓地區的快捷職業培訓學校（LaneCert Inc）可協助有志者取得CCIE證書。該校提供4個課程打造IT專家。

快捷職業學校為大學院校在校外實習(OPT)的畢業生，設計一邊學習、一邊實習的一對一教學，很快地就可以考到證照。

第五個月開始做實驗室助理(Lab Assistant)，實習工作每月可獲150元；學員一邊實習，一邊找世界500強的公司職缺，找到了，就去上班；或做6個月的之後就可以快捷職業學校擔任教師，工資自3000元起；能勝任快捷的教職者，該校可以幫忙申請H1B。

快捷的學生中，95%會得到世界500強公司僱傭的機會，5%留在快捷任教。快捷提醒，不必擔心自己沒有計算機（電腦）基礎而放棄網絡工程師的想法。

快捷培訓有豐富經驗的教師，大多數教師已經擁有多個CCIE的認證和專業工作經驗。學校內部擁有CCIE 6大方向培訓實驗室，理論課一對一地陪練，可以在線學習。

只需4到6個月全天學習和動手實踐，參加CCIE認證考試就有機會取得資格證書。即使是網絡技術菜鳥，透過快捷培訓也能實現考取CCIE的目標。

除了向學生傳授專業網絡實用技能知識，快捷培訓還按需求提供服務，從簡歷修改到模擬面試，幫助學員找到適合的工作。

快捷培訓提供免費諮詢。劉校長手機：682-333-3292，郵箱：[email protected]，官網：www.lanecert.com

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