奧斯汀槍案後 德州擴大槍枝權利

在奧斯汀發生大規模槍案不到一週，德州州長艾伯特17日簽署七項擴大槍枝權利法案。（KHOU 11）

就在奧斯汀發生一人死亡、14人受傷的大規模槍擊案不到一周，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）日前簽署七項法案，擴大德州擁有槍枝者的權利。

艾伯特在聖安東尼奧Alamo進行的簽署儀式上說：「德州永遠是捍衛第二修正案（the Second Amendment）領導者，這七項法律將確保公民權利，確保德州仍是自由的堡壘。」

當天他簽署的法案包括HB 1927，允許符合條件的德州人，在沒有執照或未經培訓的情況下攜帶手槍。

但奧斯汀市長Steve Adler 18日上午針對該法發表聲明指出，「這項法案危險的忽視在整個國家看到的槍枝暴力上升趨勢，更多人獲得槍枝，不意味著更好的公共安全。HB 1927法案將降低各城市和德州的警方與居民安全。」

其餘法案還包括：

SB 19，禁止政府與歧視槍枝和彈藥的企業或組織簽訂合同。

SB 20，允許旅館客人在房內保留槍枝。

SB 550，取消槍枝放在肩部或腰時，帶槍套的要求。

HB 957，取消擁有、製造、運輸或修理槍枝滅音器的刑事犯罪。

HB 1500，阻止政府在宣布災難或緊急情況期間，禁止銷售或運輸槍枝或彈藥。

HB 2622，讓德州成為第二修正案庇護州，旨在保護德州人免受新的聯邦槍枝管制法規影響。

由於簽約儀式距離奧斯汀槍案不到一週，艾伯特被問到擴大槍枝權利問題時表示，「我有機會拜訪槍案中死亡的受害者，25歲Doug Kantor家人，這是一場悲劇，家人心碎之餘，對兩件事堅持認為。首先，不要讓青少年犯下這種罪行，成為消除美國 槍枝權利的理由。」

艾伯特說，他的家人還告訴他，反對削減警察 撥款。「我們支持每個守法的美國人擁有武器，保護自己的權利，這和青少年非法獲得槍枝犯罪不同」，他說，「這些人應該在監獄度過餘生。」