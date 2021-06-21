西休士頓20日發生一對母女遭女兒男友槍殺的兇案。（KHOU）

KHOU報導，西休士頓 20日發生槍擊案，一名年約30多歲女子與其60多歲母親，遭該女子男友開槍殺害。嫌犯是女子的男友，稍後與警方發生槍戰受傷。

休士頓市警局20日上午9時左右接獲報案，抵達East Tri Oaks Lane 1000號街區一公寓。警方看見一名婦女從她的車出來，朝911報案電話所在的公寓走去。警方稱，當該女子敲門時，嫌犯開門，近距離朝該名女子開槍。警方指出，這名受害婦女是女子的母親。

目睹槍案的警員，從巡邏車上下來，命令嫌犯放下槍。就在那時，「該人開始向警方開槍，幸運的是警方無人受傷，但巡邏車遭子彈打穿。」

休士頓警局助理局長Yasar Bashir說，其中一名警察 拔槍，朝嫌犯開槍多次，嫌犯隨後撤回公寓，與警方突擊小組（SWAT）對峙一段時間，最終自己走出公寓，警方將其帶至Ben Tub醫院治療槍傷。

逮捕嫌犯後，突擊小組進入公寓，發現嫌犯女友也遭槍殺。

Bashir表示，目前尚不知嫌犯動機。受害者身份尚未確定，但知道母親年約60多歲，女兒30多歲，嫌犯20多歲。全案交由哈里斯縣檢察官 辦公室與休士頓市警局兇殺案調查人員偵辦。