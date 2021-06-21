男子槍殺女友母女
KHOU報導，西休士頓20日發生槍擊案，一名年約30多歲女子與其60多歲母親，遭該女子男友開槍殺害。嫌犯是女子的男友，稍後與警方發生槍戰受傷。
休士頓市警局20日上午9時左右接獲報案，抵達East Tri Oaks Lane 1000號街區一公寓。警方看見一名婦女從她的車出來，朝911報案電話所在的公寓走去。警方稱，當該女子敲門時，嫌犯開門，近距離朝該名女子開槍。警方指出，這名受害婦女是女子的母親。
目睹槍案的警員，從巡邏車上下來，命令嫌犯放下槍。就在那時，「該人開始向警方開槍，幸運的是警方無人受傷，但巡邏車遭子彈打穿。」
休士頓警局助理局長Yasar Bashir說，其中一名警察拔槍，朝嫌犯開槍多次，嫌犯隨後撤回公寓，與警方突擊小組（SWAT）對峙一段時間，最終自己走出公寓，警方將其帶至Ben Tub醫院治療槍傷。
逮捕嫌犯後，突擊小組進入公寓，發現嫌犯女友也遭槍殺。
Bashir表示，目前尚不知嫌犯動機。受害者身份尚未確定，但知道母親年約60多歲，女兒30多歲，嫌犯20多歲。全案交由哈里斯縣檢察官辦公室與休士頓市警局兇殺案調查人員偵辦。
上一則
節電令取消 德州恢復正常用電
下一則
FB留言