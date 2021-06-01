白人房地產商 控「黑命貴」騷擾

【基督聖體市訊】德州 一名白人房地產投資商，向「黑命也珍貴」BLM (Black Lives Matter)提出7萬5000元民事訴訟，控告該組織誹謗導致她收到死亡威脅等騷擾。

卡菈克勞利(Karra Crowley)和丈夫擁有一家房地產投資公司，在德州基督聖體市和加州沙加緬度都會區都有辦公室。最近谷歌 電郵Gmail的一個帳戶向BLM發了幾則電郵，內容是強烈歧視黑人的意見，其中一則甚至鼓吹恢復奴役制度， 送件人的電郵地址是[email protected] 。

克勞利夫婦是頗有名氣的生意人，BLM上網一查，在臉書上公布了他們的公司地址、電話、住家地址等的資訊，許多人還轉發了這些資訊，以致克勞利夫婦收到很多騷擾的電話、電郵和簡訊，還有人說要殺掉他們。卡菈在電視新聞上表示，她不歧視任何人，電郵也不是她發的，她大致知道是誰在搞鬼，肇事者應該是生意上的對頭。

卡菈告訴BLM上述情況，請BLM把臉書上的發文刪掉，但被BLM拒絕，卡菈於是雇請律師對BLM提出民事訴訟，要求撤除發文、道歉並賠償律師與法庭費用、精神折磨和懲罰性罰金，總金額是7萬5000元。

卡菈指出，他們已向谷歌提出要求，請谷歌公布那件器材的IP address找出真兇。