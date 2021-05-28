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太空人與道奇球迷球場互毆

編譯組／綜合報導 
MLB太空人隊與道奇隊球迷互毆。（@Helennnnaaaa_／推特）
MLB太空人隊與道奇隊球迷互毆。（@Helennnnaaaa_／推特）

棒球大聯盟(MLB)的休士頓太空人隊與洛杉磯道奇隊結怨已久，兩隊的鐵粉26日晚間8時許發生流血衝突，地點在太空人隊的主場Minute Maid Park。起因是每當道奇有精彩演出時，太空人球迷就會碎念，雙方因此發生衝突，休士頓警方最後以公眾場合鬥毆開出三張罰單，但三人都獲釋且未被控告。 

太空人隊先前鬧出不當偷讀對手暗號的醜聞，苦主之一就是道奇。本場對決，道奇派出包爾（Trevor Bauer）主投，他正是嚴厲批評太空人的球星之一，但太空人隊最終以5比2獲勝。太空人的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）賽後直言，對上道奇或包爾都沒差，因為他們每場都認真打球。 

不過，太空人對決道奇的戲碼8月還會上演，只是地點換到道奇主場。 

根據在場道奇球迷的轉述，每當她們替道奇加油打氣時，旁邊的太空人球迷就會冷言冷語，最後才會導致道奇粉絲動怒，但這名球迷強調，先動手的是太空人隊的球迷。 

推特上傳的兩個錄影片段則顯示，一名身穿道奇球員穆奇・貝茲（Mookie Betts）球衣的男子一直毆打另一名據信為太空人球迷的男子。另一個片段則是身穿太空人球衣的女子正在協助遭打的男子。鬥毆當時還有一名女童在場，後來才被其他人抱開。

太空人 道奇 休士頓

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