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德州眾議會通過經濟懲罰法案 力阻削減大城市警察預算

編譯組／綜合報導
德州眾議會6日投票通過對該州大城市進行經濟懲罰的HB 1900法案，若他們削減警察預算，他們將被禁止增加產業稅或公共事業費率等。（The Dallas Morning News)
德州眾議會6日投票通過對該州大城市進行經濟懲罰的HB 1900法案，若他們削減警察預算，他們將被禁止增加產業稅或公共事業費率等。（The Dallas Morning News)

德州眾議會6日投票通過對該州大城市進行經濟懲罰的HB 1900法案，若他們削減警察預算，他們將被禁止增加產業稅或公共事業費率等。

HB 1900法案是在民權倡議者呼籲城市減少警務支出，並改革警察行為後所提出。

在德州大城市中，去年只有奧斯汀削減其執法單位資金。僅管這些削減，都來自於資金的會計轉移，傳統警察相關經費都有資助。然該市一些激進分子仍呼籲「不要給警務人員資金」而引發共和黨和德州領導人嚴厲反擊。他們認為，德州和全國凶殺率持續上升，與警力資金大大相關。

當天經過兩小時激烈爭辯，最終該案以91票對55票獲得初步批准，但仍需在眾議會進行最後表決後才能進入參議會。

HB 1900法案是由共和黨眾議員Graig Goldman、Will Metcalf、Greg Bonnen和Angie Chen button與民主黨Richard Pene Raymond聯合提出。若擁有25萬居民的城市削減警察資金，該法案將允許德州撥出一部分城市營業稅，用這筆錢支付德州公共安全部門費用。這些城市也將被禁止增加產業稅或公共事業費率。

該法案仍允許城市在一些情況下削減警察部門預算，如這種減少與城市政體預算減少成比例，或因災難導致一年支出較高，城市也得以削減警察預算。

德州眾議員Jasmine Crockett辯稱，去年夏天看到的抗議活動，看到警察殘暴行為，「我們拒絕在這種狀態下改善治安。」

她同時譴責立法機構未能通過「德州佛洛伊德法」（Texas George Floyd Act.），這是個針對警察行為和責任的改革，目前該法陷入停滯。

其他幾名民主黨人，則對該法提出修正，包括城市何時可削減警察部門預算增加特例情況等。眾議員Eddie Rodriguez取消25萬人口的限制，他們辯稱，這只會懲罰更大、更自由的城市。

但民主黨人，該法案共同作者Raymond對法案提出辯護。他說，「您將在培訓執法人員上投注更多，而不是更少。」

警察 德州 預算

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