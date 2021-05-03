伍德蘭12年級少年 打疫苗後現罕見症

接種後罹患格林巴瑞症的麥格蘭。（KPRC 2）

伍德蘭（Woodlands）12年級少年麥格蘭（Wyatt McGlaun）選擇接種新冠疫苗 ，因為他想在上大學前，好好地遊覽各地。但沒想到，他在施打第一劑後，卻染上了格林巴瑞症（GBS, Guillain-Barre syndrome），一度只能虛弱地躺在CHI St. Luke醫院，但還好現在已經出院。

醫師初步判斷，麥格蘭可能是因為病毒或細菌感染，因為不管有沒有接種疫苗，格林巴瑞症候群每年都有百萬分之一至二的發生率。國家衛生研究院（NIH）先前也曾指出，一名82歲婦人在完成第一劑疫苗接種後，出現格林巴瑞症候。

不過醫師強調，只要向聯邦疾管中心（CDC ）通報，他們就會調查真正原因，麥格蘭的父母也打算回報給CDC。不過他們說，他們的用意不在嚇阻其他人接種，只是希望大家瞭解風險，因為他們就碰到了。麥格蘭也說，大家都該注意自己的身體狀況。 相關人員未說明是哪一種疫苗。

根據醫學報告，格林巴瑞症會導致運動、感覺、自主神經病變，患者多半會出現肢體無力現象。麥格蘭的狀況也類似，在接種疫苗後，開始覺得疲累無力、難以走動。醫師Charles Sims說，麥格蘭最後確診為格林巴瑞症，但原因應該是感染，而非疫苗。