達福僑界急難救助協會 5•1線上講座談失智症

蔣學聖醫師畢業於台灣國立陽明大學醫學系，5月1日線上開講。（達福地區僑界急難救助協會提供）

達福地區僑界急難救助協會為了讓更多人能認識失智 症的病理與照顧，將於5月1日特別請現任德州 大學西南醫學中心行為神經科(失智科) 專科訓練醫師蔣學聖，揭開失智症的神秘面紗。

蔣學聖醫師畢業於台灣 國立陽明大學醫學系，德州大學達拉斯分校(UTD)認知神經研究所博士，德州大學西南醫學中心神經內科住院醫師。由於蔣醫師的熱忱，達福地區僑界急難救助協會曾邀請他主講一場「你不能不知的Covid-19疫苗接種」演講，該協會再次依據蔣醫師所學專業，邀請他分享人類腦部疾病所造成老年失智的認識與預防。這場演講是由中華民國僑委會協辦的醫學講座。講座中將以什麼是失智症？失智症有哪些徵兆？如何診斷、治療及居家照護失智症患者？以及如何預防失智症等方面分析。

由於許多人在步入老年後，因為腦部疾病，常常在生活中遺忘家人、遺忘事情，生活中通常只會記得片段且一直重複問同樣的問題，如此反應，讓親人會因長期照顧老人而失去耐性，如此使照顧者本人產生精神壓力、無奈、辛苦與沮喪，從此變得與社會沒有交集，造成人生的另一個缺陷。

達福地區僑界急難救助協會為了使僑胞們的家人與老人，都可以擁有一個健康與快樂的晚年生活，特別舉辦此講座，希望也鼓勵大家一起來認識老年失智症。講座日期為5月1日(周六)晚間7時至8時30分。報名請至：http://forms.gle/Vj6e6fEgwpdw3zkQ7，若有任何問題，歡迎致電孟敏寬會長（469）789-6858，張志榮 副會長（817）903-2581，或email 至[email protected]。