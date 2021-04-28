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達福僑界急難救助協會 5•1線上講座談失智症

【休士頓訊】
蔣學聖醫師畢業於台灣國立陽明大學醫學系，5月1日線上開講。（達福地區僑界急難救助協會提供）
蔣學聖醫師畢業於台灣國立陽明大學醫學系，5月1日線上開講。（達福地區僑界急難救助協會提供）

達福地區僑界急難救助協會為了讓更多人能認識失智症的病理與照顧，將於5月1日特別請現任德州大學西南醫學中心行為神經科(失智科) 專科訓練醫師蔣學聖，揭開失智症的神秘面紗。

蔣學聖醫師畢業於台灣國立陽明大學醫學系，德州大學達拉斯分校(UTD)認知神經研究所博士，德州大學西南醫學中心神經內科住院醫師。由於蔣醫師的熱忱，達福地區僑界急難救助協會曾邀請他主講一場「你不能不知的Covid-19疫苗接種」演講，該協會再次依據蔣醫師所學專業，邀請他分享人類腦部疾病所造成老年失智的認識與預防。這場演講是由中華民國僑委會協辦的醫學講座。講座中將以什麼是失智症？失智症有哪些徵兆？如何診斷、治療及居家照護失智症患者？以及如何預防失智症等方面分析。

由於許多人在步入老年後，因為腦部疾病，常常在生活中遺忘家人、遺忘事情，生活中通常只會記得片段且一直重複問同樣的問題，如此反應，讓親人會因長期照顧老人而失去耐性，如此使照顧者本人產生精神壓力、無奈、辛苦與沮喪，從此變得與社會沒有交集，造成人生的另一個缺陷。

達福地區僑界急難救助協會為了使僑胞們的家人與老人，都可以擁有一個健康與快樂的晚年生活，特別舉辦此講座，希望也鼓勵大家一起來認識老年失智症。講座日期為5月1日(周六)晚間7時至8時30分。報名請至：http://forms.gle/Vj6e6fEgwpdw3zkQ7，若有任何問題，歡迎致電孟敏寬會長（469）789-6858，張志榮 副會長（817）903-2581，或email 至[email protected]

失智 德州 台灣

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