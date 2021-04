即日起至5月7日 休士頓熄燈 讓候鳥平安過境

休士頓美麗夜景是候鳥險境。(Houston市府網頁)

22日是地球日(Earth Day) ,也正是候鳥北飛經過德州 的高峰期,休士頓 市長宣布即日起至5月7日為「休士頓熄燈夜」,敦促民眾幫助候鳥安全遷往北方。

每到春季,北美大約有20億隻候鳥從南方往北遷移,到美國 最北邊或加拿大去避暑,大約30%的北美候鳥會路過德州。多數候鳥是在晚間飛行,人類的燈光有時被這些候鳥誤認成星光而迷失方向,飛翔中的候鳥有時會因而撞上建築物慘死。德州的春季候鳥遷徙期從3月15日開始,到6月15日結束,最高峰期是4月19日至5月7日。

小布希總統的妻子蘿拉(Laura Bush)是「天生德州」(Texas by Nature)環保組織的領導人,她與「休士頓天然保育協會」(Houston Audubon)等機構合作,敦促德州州民在這段高峰期間,每天晚上11時至次日清晨6時,把非必要的電燈關掉,他們把這個活動稱為「德州熄燈」(Lights out, Texas!)。康乃爾大學鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)專案領導人茱莉亞王(Julia Wang) ,盛讚德州許多城市共襄盛舉,她認為此舉不但保障鳥類生命安全,也為市政府節約電費。

休士頓市長透納(Sylvester Turner)一向崇尚環境與自然生態保育,他響應這項活動,在市長的推特網頁上宣告休士頓熄燈夜(Lights out Houston nights) ,並下令市政廳大樓在此期間晚上關燈。休士頓是德州第一大城,市區有許多摩天大樓,對候鳥而言是全美國第二危險的城市,市長呼籲居民、企業業主以及大樓管理人,在候鳥遷徙期間盡量在晚間把電燈熄掉。