關懷救助協會伸援手 助外籍人士休士頓打疫苗

黎淑瑛（左五）及陳奕芳（左四）帶隊感謝王經理（右五）。（休士頓僑教中心提供）

休士頓僑界關懷救助協會3月22日起和連鎖藥局 Walgreens合作，協助美南地區旅外國人及留學生注射新冠肺炎疫苗 ，迄今已有將近40人受惠。救助協會會長黎淑瑛4月9日特別偕同副會長嚴杰、秘書長何真及財務長李莉穎等人到該藥局，向協助的王經理致謝，同時了解國人施打情形。

這是黎淑瑛於今年初卸任僑務委員、並於3月中旬當選救助協會會長以來辦理的第一項活動；她強調，疫苗施打專案將延續到疫情 結束，只要旅居美南的國人有需求，救助協會的志工會全力相助，絕不懈怠。休士頓文教中心主任陳奕芳及副主任楊容清也隨行到場致意，對於王經理的熱心幫忙讚不絕口，救助協會像及時雨一般協助旅外國人防疫，表示十分感動。王經理早年自台灣移民美國，對於能協助鄕親在新冠肺炎疫情仍待緩解的時刻注射疫苗，感到非常的榮幸。

有需要注射疫苗的旅外人士只要致電832-866-3333，或email: [email protected]，提供電話、英文姓名及生日，救助協會志工會即時轉介到Walgreens進行排序，一個星期內即可完成施打；至於疫苗種類，則按藥局當日收件而定。