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圖謀保險金 休士頓婦涉毒死6歲兒

編譯組／綜合報導
25歲馬克思涉嫌餵食兒子吃藥物致死。（美聯社）
25歲馬克思涉嫌餵食兒子吃藥物致死。（美聯社）

NBC電視台報導，休士頓婦女馬克思（Ashley Marks）涉嫌對她六歲的兒子下毒致死，以獲得保險金，她被控謀殺罪，遭拘留且沒有任何保釋金。

檢察官1日指出，馬克思替兒子購買兩項人壽保險，然後給其餵食致命的藥物和非處方藥，使該名孩童死前產生令人恐懼幻覺。

哈里斯(Harris)縣地方檢查官辦公室指稱，馬克思在去年6月，多次對兒子下毒。

法庭紀錄顯示，驗屍官發現該男孩身上有甲基笨丙氨（methamphetamine）、卡洛因與各種抗組織胺藥物，將死亡判定為凶殺。

該名男孩過世時，與妹妹跟外祖父Adam Marks住在一起。Adam告訴休士頓警方，馬克思給兒子吃藥後，男孩開始出現幻覺，「認為自己衣服上有蟲子」。

Adam說，在他告訴他女兒，她的兒子服藥後出現幻覺，女兒告訴他會再給他一些藥。此外他說，外孫死前幾個小時，女兒給他吃尼奎爾（Nyquil）。根據製藥商，該藥物不應用於12歲以下兒童。

調查人員發現，馬克思替兒子購買兩份人壽險，每份價值5萬元，她是唯一受益人。據悉，馬克思是有執照的保險經紀。

哈里斯縣助理檢察官Gilbert Sawtelle對KPRC-TV說，「我們相信，要兒子死在父親的照顧下，是她的計畫。她有吸毒成癮前科。」

保險 休士頓 壽險

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