國會議員休士頓中國城召開記者會 籲亞裔團結抗歧視

艾爾．格林（左五）號召亞裔僑領共同團結，對抗歧視行為。 （記者封昌明／攝影）

國會議員艾爾．格林（AL GREEN）4月2日在中國 城的按摩店前召開記者會，對3月16日亞特蘭大黃金按摩店（Gold SPA）槍擊案，造成八名受害者傷亡，其中有六名亞裔 ，其中四名為韓裔，引發亞裔美國人和太平洋島居民（AAPI）社群的恐懼和不安發表譴責聲明，並呼籲所有亞裔人士團結共同對抗種族歧視 。

韓國人社區活動中心執行長David Shin率多位韓國僑領出席。 （記者封昌明／攝影）

國會議員Shiela Jackson Lee出席發言表達支持。 （記者封昌明／攝影）

陪同出席支持的亞裔代表有斯坦福市副市長譚秋晴、韓國人社區活動中心執行長David Shin、美華協會會長常先群、前會長陳綺玲、方宏泰、西南管理區執行長李成純如等多位僑社重量級人士，大家先後發言支持團結共同對抗各種歧視行動。

艾爾．格林除了親身到店內按摩表示支持外，並呼籲所有亞裔人士要團結，他以自身成長經驗為例，因為膚色遭遇過很多次的打擊，但他都勇於面對，所以他對所有亞裔人士的遭遇感同身受，請大家一定要讚責這種行為。

國會議員親自下場按摩，以示支持中國城的按摩店。 （記者封昌明／攝影）

格林的聲明稿指出：他一年前，代表包括中國城在內的區域和幾位來自美國國會亞太裔核心小組（CAPAC）的同事，共同致信給前總統川普，呼籲他停止使用不恰當的字眼形容新冠病毒，包括中國病毒、中國人的病毒、武漢病毒和功夫流感等。使不知情的民眾對亞裔人士不當的身體攻擊和口頭騷擾。如今，據報導，全美大約有3800起針對亞洲人的襲擊，影響層面極大。

格林表示：「川普總統從未停止使用提倡反亞洲情緒的貶義詞提及冠狀病毒，並且對亞洲人的仇恨，殘酷無情的襲擊仍在繼續生長。儘管拜登總統將譴責仇恨和使用這些貶義詞作為其首要任務，但前任總統的言語仍在繼續助長暴力和可恥的口頭攻擊。」艾爾．格林呼籲所有亞州人要團結起來共同對抗仇恨。