我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

今夏起 美國航空新增奧斯汀10條直飛航班

圖與文：華奧地產提供，記者封昌明整理
美國航空並不是唯一關注奧斯汀增長的航空公司。
美國航空並不是唯一關注奧斯汀增長的航空公司。

美國航空公司（American Airlines Group Inc.）3月11日宣布，將從今年夏天開始增加奧斯汀國際機場（ABIA）十條直達航線。

新航班表明航空公司高層對航空旅行將恢復到正常水平充滿信心。美航負責人也強調，由於奧斯汀的經濟巨大增長，人們和企業繼續湧向德州中部，他們對奧斯汀的投資相應倍增。

美國航空每天增加兩次從奧斯汀飛往拉斯維加斯的直飛航班；其他目的地還包括田納西州納什維爾、北卡羅來納州羅利達勒姆（Raleigh-Durham）、新奧爾良、佛羅里達奧蘭多、還有佛羅里達坦帕。這些城市的直飛航班都是全年不間斷。

今年夏天還將開通三條新的季節性路線：從6月5日至8月14日，周六將有直飛航班飛往墨西哥的洛斯卡沃斯和佛羅里達的德斯廷堡沃爾頓海灘。從6月5日至9月4日，周六也將提供飛往科羅拉多州阿斯彭的航班。

美國航空公司網絡規劃副總裁Brian Znotins表示，許多因素促成該航空公司的決定，例如奧斯汀地區的人口激增以及對旅行的需求被壓抑，特別是隨著越來越多的人獲得完全疫苗接種，旅行將被重新提上日程。

Znotins說，經濟增長幾乎總是意味著航空旅行的增長，隨著對德州和奧斯汀經濟前景的樂觀展望，我們有信心將在未來出現市場需求，且我們計劃與此需求一起增長。

美國航空今夏擴增奧斯汀直飛各地航班。
美國航空今夏擴增奧斯汀直飛各地航班。

在宣布這一消息之前，根據奧斯汀機場網站的信息，總部位於福和市的美國航空將運營十條奧斯汀直飛航班，其中目的地包括飛往達拉斯、洛杉磯、邁阿密和紐約的航班。

奧斯汀機場首席執行官雅夫特（Jacqueline Yaft）在一份聲明中說，今天的公告對於奧斯汀旅客來說是難以置信的好消息，他們很快將能夠享受各種新的直達旅行。隨著旅客信心的不斷提高，我們讚賞美國航空對德州中部旅行的投資，並期待著很快歡迎新訪客回到世界現場音樂之都。

美國航空並不是唯一關注奧斯汀增長的航空公司。達美航空（Delta Air Lines Inc.）一位高管在本月初的一次投資者會議上說，奧斯汀與羅利達勒姆一樣，現在是該航空公司的兩個「重點城市」。

此外，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）於3月10日宣布，從7月17日開始，每天從奧斯汀飛往愛達荷州博伊西的航班。

奧斯汀機場首席執行官雅夫特（Jacqueline Yaft）讚賞美航奧斯汀直飛航...
奧斯汀機場首席執行官雅夫特（Jacqueline Yaft）讚賞美航奧斯汀直飛航線。

忠誠航空(Allegiant Air)上個月宣布，從今年夏天開始從奧斯汀飛往蒙大拿州的博茲曼的直飛航班（距黃石國家公園約90英里），以及直飛阿肯色州的本頓維爾的航班。

去年12月，夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines Inc.）宣布與奧斯汀/伯格斯特羅姆和檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）之間的首次航班。該航班將於4月開始。

直飛航班增加將大大便利奧斯汀居民的出行，希望有朝一日奧斯汀能增開往返中美的直飛航班！

華奧聯繫方式：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899

郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。

美國航空增奧斯汀與佛羅里達坦帕之間直飛航線。
美國航空增奧斯汀與佛羅里達坦帕之間直飛航線。

美國 機場 德州

上一則

生技業大老許照惠 獲頒玉山僑務專業獎章

下一則

北卡避疫26日起再放寬 零售店、博物館…可100%容量開放

延伸閱讀

新浪改為控股公司 完成私有化 退出那斯達克

新浪改為控股公司 完成私有化 退出那斯達克
語言障礙 德州亞裔「疫苗」難求

語言障礙 德州亞裔「疫苗」難求
德州亞裔聯合發聲 反制仇恨行為

德州亞裔聯合發聲 反制仇恨行為
晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃

晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃
SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城

SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城
灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線