今夏起 美國航空新增奧斯汀10條直飛航班

美國航空並不是唯一關注奧斯汀增長的航空公司。

美國 航空公司（American Airlines Group Inc.）3月11日宣布，將從今年夏天開始增加奧斯汀國際機場 （ABIA）十條直達航線。

新航班表明航空公司高層對航空旅行將恢復到正常水平充滿信心。美航負責人也強調，由於奧斯汀的經濟巨大增長，人們和企業繼續湧向德州 中部，他們對奧斯汀的投資相應倍增。

美國航空每天增加兩次從奧斯汀飛往拉斯維加斯的直飛航班；其他目的地還包括田納西州納什維爾、北卡羅來納州羅利達勒姆（Raleigh-Durham）、新奧爾良、佛羅里達奧蘭多、還有佛羅里達坦帕。這些城市的直飛航班都是全年不間斷。

今年夏天還將開通三條新的季節性路線：從6月5日至8月14日，周六將有直飛航班飛往墨西哥的洛斯卡沃斯和佛羅里達的德斯廷堡沃爾頓海灘。從6月5日至9月4日，周六也將提供飛往科羅拉多州阿斯彭的航班。

美國航空公司網絡規劃副總裁Brian Znotins表示，許多因素促成該航空公司的決定，例如奧斯汀地區的人口激增以及對旅行的需求被壓抑，特別是隨著越來越多的人獲得完全疫苗接種，旅行將被重新提上日程。

Znotins說，經濟增長幾乎總是意味著航空旅行的增長，隨著對德州和奧斯汀經濟前景的樂觀展望，我們有信心將在未來出現市場需求，且我們計劃與此需求一起增長。

美國航空今夏擴增奧斯汀直飛各地航班。

在宣布這一消息之前，根據奧斯汀機場網站的信息，總部位於福和市的美國航空將運營十條奧斯汀直飛航班，其中目的地包括飛往達拉斯、洛杉磯、邁阿密和紐約的航班。

奧斯汀機場首席執行官雅夫特（Jacqueline Yaft）在一份聲明中說，今天的公告對於奧斯汀旅客來說是難以置信的好消息，他們很快將能夠享受各種新的直達旅行。隨著旅客信心的不斷提高，我們讚賞美國航空對德州中部旅行的投資，並期待著很快歡迎新訪客回到世界現場音樂之都。

美國航空並不是唯一關注奧斯汀增長的航空公司。達美航空（Delta Air Lines Inc.）一位高管在本月初的一次投資者會議上說，奧斯汀與羅利達勒姆一樣，現在是該航空公司的兩個「重點城市」。

此外，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）於3月10日宣布，從7月17日開始，每天從奧斯汀飛往愛達荷州博伊西的航班。

奧斯汀機場首席執行官雅夫特（Jacqueline Yaft）讚賞美航奧斯汀直飛航線。

忠誠航空(Allegiant Air)上個月宣布，從今年夏天開始從奧斯汀飛往蒙大拿州的博茲曼的直飛航班（距黃石國家公園約90英里），以及直飛阿肯色州的本頓維爾的航班。

去年12月，夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines Inc.）宣布與奧斯汀/伯格斯特羅姆和檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）之間的首次航班。該航班將於4月開始。

直飛航班增加將大大便利奧斯汀居民的出行，希望有朝一日奧斯汀能增開往返中美的直飛航班！

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