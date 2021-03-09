要求女生取悅男性禮儀課 挨批

不合時宜的沙洛沃特高中課綱遭到家長和外界質疑。(Shallowater高中網頁)

德州 西北部沙洛沃特（Shallowater）的高中日前推出一套禮儀課程，但這項意在宣揚中世紀騎士風範的課程中，卻包括許多對女生不合時宜的要求，例如要求女生必須向男生行屈膝禮，走路時必須亦步亦趨地跟在男生後面，同時不得在課堂外展現出優於男生的才智。

這項課程的綱要最早被貼在沙洛沃特高中的臉書 私人討論區，之後才被成員轉貼到推特等社交平台，並被媒體得知。課程在引發批評後已經取消，但是還是有家長認為，該課程同樣要求男生應對女生保持禮貌，並非一無可取。該校的公關告訴CBS News，這項課程已經經過檢討，雖然設計上有其歷史意義，但並不符合學區 與社區價值，因此課程已被取消。

在被公布的課綱中，列出多項對女生的要求，而且許多項目都必須經過成人簽名認證。其中包括，女生應該穿的像個女生，不能導致男生反感；走路時必須亦步亦趨地跟在男生後面，而且不能抱怨或碎碎念；女生在跟男生說話時應該尊稱對方，低頭且行屈膝禮。

同時，女生不能批評男生，且不得主動與男生攀談，更不能在課堂外展現優於男性的才智；女生得幫同班男生煮飯，並幫他們善後、清掃；女生必須遵從男生合理的要求；如果不確定是否合宜，可以詢問教師。