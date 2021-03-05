上海喬納生技 倡導健康生活 急難救助跑第一

李娓（右二）博士捐贈5箱醫用口罩給慈濟基金會。(喬納公司提供)

上海喬納生物技術有限公司休士頓 分公司負責人李娓博士在母親的陪同下，在寒害過後第一時間捐了5箱口罩給德州慈濟基金會，由該基金會執行長黃濟恩、慈濟中文學校準校長黃禾力等代表在靜思書軒前接受，慈濟基金會感謝李娓的善心捐贈，他們未來將這批口罩用於急難救助的工作所需。

李娓說，2020年初，當美國 新冠疫情爆發，她迅速聯絡中國的防疫用品廠商玉和田環境發展集團加工一批口罩，捐贈給需要的醫院和政府部門，以及高危人群。 包括福遍縣估值官(Fort Bend Tax Assessor) JJ Clemence代表接受Alpine Biotech的口罩捐贈，休士頓眾多65歲及以上的華人也都受惠。 2021年伊始，極端冷空氣來襲，李娓再次代表公司捐贈給慈濟基金會五箱一次性醫用口罩，希望天災無情，人間大愛。希望海內外華人團結一致，共同抵禦病毒，早日恢復正常。

推廣保健食品 注重環保低碳

上海喬納生物科技有限公司是旅美生物學博士李娓於2019年創辦的集研發、生產、銷售於一體的新型高科技產業公司。李娓2011年畢業於華東理工大學生物化工專業，畢業後服務於上海杰隆生物工程公司，擔任技術研發部經理，致力於人體營養學研究和保健食品的開發。 2012年進入萊斯大學(Rice University)生物工程學院繼續博士後研究，從事生物質能源的開發。

2019年李娓聯合創辦的上海喬納生物技術有限公司倡導健康生活，永續發展。業務涉及開發、生產並代理有機、天然輕添加的護膚品，保健品及母嬰產品等。產品從設計，包裝到銷售，都貫穿低碳環保概念，從自然索取，再回歸自然，立志做有責任感的企業。

代理Jojo Angel面膜、益生菌

Alpine Biotech Inc是上海喬納生物科技有限公司在美國休士頓的全資子公司，致力於將這一概念延續到海外，利用萊斯大學和休士頓醫學中心前沿的生物醫藥和健康產業的優勢，將歐美保養品發展的趨勢及理念和中國消費者的需求相結合，最終為中美兩國的消費者提供科學健康的新生活。

公司代理的中國品牌Jojo Angel面膜採用先進的低溫 真空冷凍乾燥技術，將含有天然活性物質葡聚醣、玻尿酸以及益生菌的精華液在低溫條件下迅速失水乾燥，極大程度的保存了精華液的活性物質成分。這種先進的低溫真空冷凍乾燥也避免了面膜保鮮所需的防腐劑，真正做到防腐劑零添加。

Jojo Angel益生菌是含有11種專利益生菌和5種優質的益生元，可幫助穩定腸道菌群，增強對病源體定植的抵抗力，迅速發揮免疫調節功能。除此之外，公司還與美國加州Irwin Naturals旗下的Well Roots Super Cleanser & Liver Detox產品簽訂了產品代理協議。業務範圍涵蓋中美兩國，意洽832-420-3775。