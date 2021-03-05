上海喬納生技 倡導健康生活 急難救助跑第一
上海喬納生物技術有限公司休士頓分公司負責人李娓博士在母親的陪同下，在寒害過後第一時間捐了5箱口罩給德州慈濟基金會，由該基金會執行長黃濟恩、慈濟中文學校準校長黃禾力等代表在靜思書軒前接受，慈濟基金會感謝李娓的善心捐贈，他們未來將這批口罩用於急難救助的工作所需。
李娓說，2020年初，當美國新冠疫情爆發，她迅速聯絡中國的防疫用品廠商玉和田環境發展集團加工一批口罩，捐贈給需要的醫院和政府部門，以及高危人群。 包括福遍縣估值官(Fort Bend Tax Assessor) JJ Clemence代表接受Alpine Biotech的口罩捐贈，休士頓眾多65歲及以上的華人也都受惠。 2021年伊始，極端冷空氣來襲，李娓再次代表公司捐贈給慈濟基金會五箱一次性醫用口罩，希望天災無情，人間大愛。希望海內外華人團結一致，共同抵禦病毒，早日恢復正常。
推廣保健食品 注重環保低碳
上海喬納生物科技有限公司是旅美生物學博士李娓於2019年創辦的集研發、生產、銷售於一體的新型高科技產業公司。李娓2011年畢業於華東理工大學生物化工專業，畢業後服務於上海杰隆生物工程公司，擔任技術研發部經理，致力於人體營養學研究和保健食品的開發。 2012年進入萊斯大學(Rice University)生物工程學院繼續博士後研究，從事生物質能源的開發。
2019年李娓聯合創辦的上海喬納生物技術有限公司倡導健康生活，永續發展。業務涉及開發、生產並代理有機、天然輕添加的護膚品，保健品及母嬰產品等。產品從設計，包裝到銷售，都貫穿低碳環保概念，從自然索取，再回歸自然，立志做有責任感的企業。
代理Jojo Angel面膜、益生菌
Alpine Biotech Inc是上海喬納生物科技有限公司在美國休士頓的全資子公司，致力於將這一概念延續到海外，利用萊斯大學和休士頓醫學中心前沿的生物醫藥和健康產業的優勢，將歐美保養品發展的趨勢及理念和中國消費者的需求相結合，最終為中美兩國的消費者提供科學健康的新生活。
公司代理的中國品牌Jojo Angel面膜採用先進的低溫真空冷凍乾燥技術，將含有天然活性物質葡聚醣、玻尿酸以及益生菌的精華液在低溫條件下迅速失水乾燥，極大程度的保存了精華液的活性物質成分。這種先進的低溫真空冷凍乾燥也避免了面膜保鮮所需的防腐劑，真正做到防腐劑零添加。
Jojo Angel益生菌是含有11種專利益生菌和5種優質的益生元，可幫助穩定腸道菌群，增強對病源體定植的抵抗力，迅速發揮免疫調節功能。除此之外，公司還與美國加州Irwin Naturals旗下的Well Roots Super Cleanser & Liver Detox產品簽訂了產品代理協議。業務範圍涵蓋中美兩國，意洽832-420-3775。
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