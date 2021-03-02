教育局重申 參加學測及格才能畢業

德州教育廳認為標準學測才知道網課的成效如何。(德州教育廳網頁)

德州教育局 規定應屆畢業生，必須親自出席STAAR學測並且及格，才能畢業，多數老師和學生家長批評此舉危害公眾健康，但教育局長日前重申必須貫徹執行這項規定。

過去將近一年學生多數是上遠距課程，但究竟學習效果比正常上課時差了多少，必須要靠測驗才能有所根據。許多教育專家擔心，疫情 造成的耽誤，將使這一代的所有學生在基礎學識上落後，如果不盡快彌補，還會影響到往後的學習。教育局長麥克莫拉斯(Mike Morath)指出，遠距考STAAR學測不切實際，考生必須到指定地點，並在有人監督的環境中考試，才能得到客觀的分數。

多數家長和老師反對在疫情中讓學生親自出席應考，美國教師聯盟(American Federation of Teachers)總裁瑟夫卡波(Zeph Capo)指出，學生出席考試與其他人一起在室內環境中久待，會有染疫的風險，教育局在疫情緩和之前應該取消所有學測。

聯邦和德州的法律規定，三年級到12年級的學生必須參加學測，但今年州教育局已同意，讓不參加STAAR學測的五年級小學生和八年級初中生，升入初中或高中，因此低年級的學生今年拒考STAAR學測，應該不會有重大的後果，但是高中生如果不通過五個科目的STAAR學測就不能畢業，因此拒考的後果可能相當嚴重。

每年都有少數家長讓孩子不參加學測，認為這種測驗給孩子太大的壓力，而今年因為疫情的關係，預期不參加學測的百分比會高很多。

莫拉斯局長指出，從學測的結果可以看出遠距教學的效果差了多少，讓家長、學校和老師知道，學生在哪些方面須要彌補，因此建議老師和家長鼓勵孩子盡量參加學測，有考試要準備會讓孩子多在學業上用心努力，而不會繼續鬆懈的應付課業。