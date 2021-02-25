我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

誆疫苗限公民挨轟 主管道歉

【麥凱倫訊】
德州大學格蘭德河谷分校疫苗注射站發生工作人員趕走合格人士。
德州大學格蘭德河谷分校疫苗注射站發生工作人員趕走合格人士。

位於麥凱倫市的德州大學格蘭德河谷分校，疫苗注射站工作人員竟稱「疫苗是給美國公民使用」，把兩名合格的人士趕走後，引發怨言，主管人員發現錯誤後向受害者道歉，並且特別給他們安排補打時間。

關於疫苗施打的規定，必然會因為疫情各種因素的變化而改動，但是負責施打疫苗的工作人員竟會不知最新規定，顯得不合常情。按照聯邦和德州目前的方針，不論是否合法在美國居留，只要符合年齡、工作性質等的條件就可以去免費打疫苗，工作人員不應該提出關於移民身分的問題。

KRGV電視台報導，亞柏拉罕狄亞茲(Abraham Diaz)20日（周六）在推特上發文，嚴詞指責德州大學格蘭德河谷分校，因為他的父親去校園打疫苗時，一名工作人員要求看他的證件，但是他沒有帶證件，那人當著許多人的面說：你連社安號碼都沒有，不可以來打疫苗，這些疫苗是給美國公民使用的，他的父親受到公開羞辱，心裡覺得萬分尷尬。那一天還有另外一個人，也受到那位員工這樣的待遇，而且他們是排隊四個多鐘頭才等到。

這個事件在網路上引發議論，有網友認為那位工作人員是藉著職權蓄意歧視西語裔，不讓他們享受應得的福利，不過這個看法難以證實，學校也不願去追究，但是校方21日（周日）在推特上向亞柏拉罕的父親和另外那人道歉，並邀請他們回去打針，不需要再排隊等候。

目前疫苗供不應求，17日那天在佛羅里達州奧蘭多市(Orlando) ，兩名年紀分別是34與44歲的女子裝扮成老婆婆，後來她們被一位醫生識破，而這兩人竟然先前已經打了第一劑。警方沒有提告這兩人，但警告她們不可食髓知味再去騙打疫苗，否則會開罰單。

疫苗 美國公民 德州

上一則

上海生物科技公司 贈慈濟口罩

下一則

酷寒道路結冰 融化坍陷難行

延伸閱讀

金山教師、超市員工開始接種疫苗

金山教師、超市員工開始接種疫苗
紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高
素不相識鄰居 禮讓「開心」病婦 2人一起打疫苗

素不相識鄰居 禮讓「開心」病婦 2人一起打疫苗
嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？
總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查

總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查
COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家

COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽