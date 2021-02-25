誆疫苗限公民挨轟 主管道歉

德州大學格蘭德河谷分校疫苗注射站發生工作人員趕走合格人士。

位於麥凱倫市的德州 大學格蘭德河谷分校，疫苗 注射站工作人員竟稱「疫苗是給美國公民 使用」，把兩名合格的人士趕走後，引發怨言，主管人員發現錯誤後向受害者道歉，並且特別給他們安排補打時間。

關於疫苗施打的規定，必然會因為疫情各種因素的變化而改動，但是負責施打疫苗的工作人員竟會不知最新規定，顯得不合常情。按照聯邦和德州目前的方針，不論是否合法在美國居留，只要符合年齡、工作性質等的條件就可以去免費打疫苗，工作人員不應該提出關於移民身分的問題。

KRGV電視台報導，亞柏拉罕狄亞茲(Abraham Diaz)20日（周六）在推特上發文，嚴詞指責德州大學格蘭德河谷分校，因為他的父親去校園打疫苗時，一名工作人員要求看他的證件，但是他沒有帶證件，那人當著許多人的面說：你連社安號碼都沒有，不可以來打疫苗，這些疫苗是給美國公民使用的，他的父親受到公開羞辱，心裡覺得萬分尷尬。那一天還有另外一個人，也受到那位員工這樣的待遇，而且他們是排隊四個多鐘頭才等到。

這個事件在網路上引發議論，有網友認為那位工作人員是藉著職權蓄意歧視西語裔，不讓他們享受應得的福利，不過這個看法難以證實，學校也不願去追究，但是校方21日（周日）在推特上向亞柏拉罕的父親和另外那人道歉，並邀請他們回去打針，不需要再排隊等候。

目前疫苗供不應求，17日那天在佛羅里達州奧蘭多市(Orlando) ，兩名年紀分別是34與44歲的女子裝扮成老婆婆，後來她們被一位醫生識破，而這兩人竟然先前已經打了第一劑。警方沒有提告這兩人，但警告她們不可食髓知味再去騙打疫苗，否則會開罰單。