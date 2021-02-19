水管爆裂、天花板下塌 可申請理賠

天花板漏水甚至下塌，是許宏婷女士最近處理最多的案子。 （許宏婷提供）

自本周一起嚴寒和冰雪造成許多休士頓家庭水管爆裂、天花板下塌等災情，影響層面之廣前所未見，多位水電專家都建議目前只有兩個方式可以避免水管爆裂，一是將進水的總開關關上，放空所有水龍頭內的積水，另一個為打開所有水龍頭，讓緩慢的水流使水管不結凍防止爆裂。在合理護理下，水管爆裂可獲保險 理賠。

為了安全起見，多半的家庭都採用前者，但也有很多家庭主婦至今仍然搞不清總開關在哪，專家說，總開關大都在前院由一個黑白的蓋子蓋住，民眾只有拿一個螺絲起手，插到轉扭開關的洞口，就能很輕易的將室內的漏水止住，待天氣放暖後再找人來修理。

但就是有很多人為了避寒出城了，連家裡漏水都不知道，位在東北區的El Dorado小鎮的華人 鎮長黃登陸就在網上表示，他這幾天就在轄區內幫很多家裡沒人的住戶，關掉進水總開關，他說，只要查看水錶，轉速異常快速，他就去按電鈴，確定沒人在後，他就將總開關關了，其實水管從地面以下到水錶邊的開關，都在地下，沒有問題。 但在屋內的水龍頭，則必需將冷水放空，熱水管因有熱水器在加溫，所以問題不大。

黃登陸17日用了兩組人馬完成8個房子水管修補，總結出一個心得，如果低於28度超過4小時。最好是由水錶處關水。放空打開「每一個」水龍頭。

屋子水管爆了可以申請保險理賠嗎？州農保險在中國 城的經紀人許宏婷表示，管道破裂／凍結是我們迄今為止看到的最大問題。只要客戶使用合理的護理，根據房屋保險政策，這將是承保損失，但必須扣除自付額(deductible) 。無法居住的房屋將得到優先處理。房屋遭受嚴重損壞的客戶也可以入住酒店，之後將在「使用損失」範圍內獲得報銷。

由於公用事業中斷，企業可能因關閉而有資格獲得「收入損失」保險。如果任何企業主有任何疑問，應諮詢自己的保險公司或致電281-772-3972與許宏婷 Winnie Hui聯絡。