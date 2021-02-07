避開眾院金屬探測器 議員遭罰5000元

德州共和黨眾議員繞過金屬探測器遭罰款。（NBCnews）

德州聯邦眾議員 高梅特（Louie Gohmert）日前繞過美國眾議院 金屬探測器，遭罰款5000元。他也成為首批在1月初國會山莊暴動後，制定相關懲罰規則的兩名共和黨 國會議員之一。

聯邦眾議院先前以216票對210票通過上述新規定。在1月6日國會山莊發生致命暴動後，國會山莊每個入口處，都在地板上安裝金屬探測器，並對特意繞過者開罰。初犯者罰款5000元，其後每犯規一次，將罰1萬元。若議員在90天內不付款，將從薪水中扣除。

對屢犯者而言，罰款可能增加。一般眾議員年薪為17萬4000元，且不得用競選資金或內部預算支付罰款。

當天投票中，根據多家新聞媒體，所有共和黨議員都對此投下反對票。罰規制定後，包括喬治亞州的眾議員Andrew Clyde，也與高梅特一樣遭罰。一些共和黨人，如眾議員偉伯（Randy Weber）抵制這項決議。

眾議員議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，任何繞過新安全措施者，「都是拒絕遵守基本預防措施，不尊重維護安全的英雄。」

2004年當選聯邦議員的高梅特，曾是保守黨茶黨（Tea party）成員之一，並未回應達拉斯晨報評論請求。

立法者有權在30天內向道德委員會提出上訴，若該小組多數成員同意，他可免交罰款。

眾議院行政管理委員會的共和黨議員，日前也指出「波洛西進入眾議院，並未通過安全檢查」而要求其同樣支付罰款。