永盛書局 世報銷售第1 應景年貨熱賣中

一年365天世界日報與永盛書局，在中國城為您展開得意的一天。

在休士頓頂好廣場屹立30餘年的永盛中藥百貨行，歷經了經濟迭宕起伏，也看遍了美國政壇新人換舊人，唯一不變的是，永盛書局在中國 城為美南地區五州所有華人 同胞提供服務。負責人陳老闆說，休士頓中國城是附近最大的中國城，很多外州來的或本地的老主顧，多年來都已和他們結成好友。

陳老闆感嘆中國城的經濟，受到新冠疫情 的影響打擊甚大，但他們卻是不太受到影響，因為他們有經營中藥材的生意，很多吃慣中藥的華人同胞不論家住的再遠，也都要跑到這裡來買藥回去煎服，或者買一些中成藥回家配開水服用，因為疫情很多人不敢來中國城，他們也提供郵寄的服務，讓很多老主顧放心交由他們處理。

永盛書局老闆娘（圖右）對中藥材非常熟悉，對於顧客的服務也是有口皆碑。

永盛書局陳老闆指著架上的中藥材說，他們的中藥材最新鮮，很多外州的老主顧都指名前來。

也由於陳老闆一家人全年無休的服務，讓世界日報在休士頓的銷售排名，他們終年都是排名第一，很多人一大早第一件事就是開車到頂好廣場的永盛書局，買一份世界日報回家細讀，展開他們得意的一天。

由於家族事業在廣州即是經營百貨業，這讓陳老闆每年都必須回國採購，除了探視年邁母親，也順便採購一些中國最新的科技類產品。很多老主顧都大讚，來到永盛百貨行就好像回到了中國，所有中國最新的高科技產品，在這裡都能同步看到。

例如最新的電動麻將機、多功能保溫爐、自動麵包機、泡腳桶等，都是與國內同步接軌，而且品質有保證；特別是最近年關將近，永盛書局進了很多紅包袋、應景春聯等，讓華人同胞不必回國就能採購年貨。

美國受到新冠股市的侵襲疫情嚴重，陳老闆推薦一帖由國家中醫藥管理局在全國推廣的清肺排毒湯，它不見得能治療新冠肺炎，但肯定對自身的免疫力的提升是有幫助，其材料有：麻黃、生薑、陳皮、桂枝等21味中藥材，每天只要服用一劑，早晚兩次，飯後40分鐘服用，三個藥劑一個療程，民眾如有需要歡迎前來洽詢。

永盛書局屹立中國城30餘年，各式百貨讓客人都很滿意。

年關將至，永盛百貨的春聯、紅包等應景商品應有盡有。

大紅燈籠高高掛，餐廳老闆最喜歡將它們掛在門口，招徠客人發大財。

很多新開的餐廳老闆，都會到永盛百貨來買幾個大紅燈籠掛在門口，特別是最近又逢年關近了，在餐廳門口掛一個大紅燈籠，喜氣極了。陳老闆說，他們的大紅燈籠是休城最大尺寸，掛在店門口肯定能招徠客人上門消費，他歡迎大家前來比較一下。

永盛圖書百貨中藥行9160A Bellaire Blvd, Houston, TX 77036（頂好廣場內，惠康超市旁）電話：713-271-8186。