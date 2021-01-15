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逾兩百車聚集 施放焰火釀2傷

聖安東尼奧訊
聖安東尼奧警方取締年輕人聚集賽車、施放焰火。（示意圖，聖安東尼奧市警局）
聖安東尼奧警方取締年輕人聚集賽車、施放焰火。（示意圖，聖安東尼奧市警局）

避疫疲乏給社會帶來更多亂象，聖安東尼奧一處大停車場年輕人聚集賽車、施放焰火，有兩人被焰火嚴重炸傷，附近居民希望警方加緊取締。

去年五月離國慶日還有一個多月的時候，全國各地都出現民眾亂放焰火的現象，最近幾個月各城市又出現年輕人飆車的風潮，引擎怒吼、輪胎摩擦的巨響傳得老遠。3日（周日）晚間聖安東尼奧市「艾森豪跳蚤市場」(Eisenhauer Flea Market)的大停車場來了兩百多輛車，驚擾到附近的居民，這些年輕人閒著無聊許久，用這種方式找尋刺激。

史蒂芬培西納(Stephen Pecina)表示，他從家裡朝窗戶外看，大約有十輛車排成一列，旗幟落下時車子集體往前衝，還有人在放焰火狂歡。後來有居民報警，大約11時的時候一批警車到達，放焰火的人朝警察丟擲焰火，結果有兩名放焰火的人反而自己受到重傷，其中一人兩隻手都被炸斷，另一人的幾隻手指被炸斷，眼睛被炸傷有失明之虞，這兩人被救護車送往醫院急救。

警察把群眾驅散，並逮捕了兩人，據說其他人轉移到別的地點去繼續狂歡。聖安東尼奧第十區的市議員克雷頓培瑞(Clayton Perry)指出，許多市民向他投訴飆車和賽車的問題，他將向市警局建議加強取締，民眾如果發現有這種狀況，請盡快打電話報警。

日前在「今日心理學」(Psychology Today)上發表論文的薩加德醫師(Dr. Paul Thagard)指出，從去年3月中旬至今已經快十個月，民眾本來已經難以忍受，現在疫情更趨嚴峻，眼看短期內沒有了絕跡象，導致許多人不願再受束縛，即使面對染疫的風險也不惜聚集尋樂。他呼籲民眾多發揮創造力，想出既有趣又沒有染疫風險的娛樂方式來開心，譬如和家人到郊外去健行、帶狗出去走一長段路、自家人做烹飪比賽等。

警察 賽車 疫情

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