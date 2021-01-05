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反口罩人士鬧場 市長力挺餐館

休士頓訊
休士頓市長特納前往遭到反口罩人士鬧場的餐館用餐。（ABC電視台截圖）
休士頓市長特納前往遭到反口罩人士鬧場的餐館用餐。（ABC電視台截圖）

據ABC13報導，休士頓市市長特納（Sylvester Turner ）4日到市區一家餐館就餐，以表示對業者嚴守避疫令的支持。這家餐館上周末遭部分民眾在門前抗議，對業者要求在室內戴口罩表達不滿。特納呼籲抗議者停止愚蠢行動，因疫情仍在持續發酵。

遭抗議的餐館名為Miller's Cafe，位於North Shepherd街。業者對反口罩民眾抗議感到委屈，認為只是執行州府避疫政令。有目擊者錄下現場抗議視頻，顯示在餐館門外聚集十餘人，大聲喊著「我的身體，我作主」，還有人喊著「不要戴口罩」。

市長納特表示，因為餐館要求顧客入內須戴口罩，就遭到一些人抗議，這種做法就是霸凌。這是愚蠢的行動，必須停止。戴上口罩，因為疫情仍在持續。

餐館經理比爾（Jessica Beer）說，我們要求顧客戴口罩，可他們卻說自己很健康，沒有必要戴口罩。可當我們提供顧客口罩時，他們就開始叫嚷表示拒絕。她表示，為什麼單單對我們餐館抗議？這是州府的避疫政令，並非只有我們執行。

據悉，德州州府自2020年疫情發生後，頒布政令，要求全州範圍的餐廳必須要求顧客在店內戴口罩，以避免新冠病毒傳播。這項政令引起部分地區民眾抗議。據2020年11月間統計，盡管強制戴口罩政令仍有效，但在執法中並未看到罰款及書面警告數量增加。

疫情 德州 休士頓

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